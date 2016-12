Supercoppa, il volo del Milan è cancellato: partenza ritardata a domani

Ha del clamoroso la notizia uscita nel primo pomeriggio: il Milan resta nel capoluogo lombardo per altre 24 ore a causa dell'imprevisto che ha colpito il volo. La partenza verso Doha delle 15 è stato cancellato per motivi di sicurezza, dopo che l'aereo della compagnia Titan Airlines aveva ritardato per oltre un'ora e mezzo all'aereoporto di Londra.

Un intoppo che non ci voleva nel percorso programmato dal club rossonero, che aveva doveva raggiungere in serata la località del Qatar e la struttura Aspire. Comincia male l'avvicinamento alla Supercoppa per la squadra rossonera, mentre la Juventus è in partenza per la capitale qatariota perfettamente in linea con la tabella di marcia.