Ultimatum Milan: volo ancora in ritardo? Niente Supercoppa

"Abbiamo subito un gravissimo danno sportivo. La Juventus è già tranquilla al caldo, domani si allenerà con venti gradi in più di quelli che ci sono a Milanello, mentre noi arriveremo di notte e là potremo fare solo la rifinitura della vigilia".

Parole dure, dirette, quelle di Adriano Galliani riportare da ANSA a margine di una decisione fortissima presa dal Milan: se il volo in programma domani subirà un sensibile ritardo, i rossoneri non partiranno per Doha, dove venerdì è in programma la Supercoppa Italiana 2016 contro la Juventus.

La decisione è stata notificata quest'oggi alla Lega Serie A e segue un primo odierno imprevisto: lo spostamento del volo, in programma oggi alle 15, a domani alle 15, a causa di un problema tecnico del velivolo, attualmente bloccato in quel di Londra.