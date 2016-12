Google Plus

Milan, alle 15 partenza per Doha

Il Milan partirà oggi pomeriggio alle 15.00 per il Qatar per preparare la sfida di Supercoppa di venerdì. Il volo dei rossoneri, previsto per ieri, è stato infatti spostato di 24 ore a causa di un ritardo del charter che avrebbe dovuto portare la squadra rossonera a Doha.

Le polemiche di certo non sono mancate, queste le parole di ieri di Adriano Galliani: "La Juventus è già tranquilla al caldo, domani si allenerà con 20 gradi in più che a Milanello mentre noi arriveremo di notte e potremo fare solo la rifinitura della vigilia".

Dunque il Milan, dopo aver svolto l'allenamento della mattina a Milanello, volerà oggi per il Qatar con la Titan Airways (compagnia indicata dagli organizzatori ndr).