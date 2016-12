Milan, Abate alla vigilia della Supercoppa: "Vogliamo vincere per noi e per i nostri tifosi"

Alla vigilia della grande sfida di domani tra Juventus e Milan, valida per la Supercoppa Italiana 2016, Ignazio Abate è intervenuto in conferenza stampa assieme al tecnico rossonero Vincenzo Montella.

Il capitano del Milan (visto l'infortunio di Montolivo ndr) vuole vincere soprattutto per regalare una gioia ai tifosi: "Sicuramente è una vigilia importante, ci teniamo molto. La cosa che ci tengo di sottolineare è che sono contento di aver reso orgogliosi i tifosi di noi. Sentiremo il loro supporto e vogliamo vincere anche per loro. Stiamo attraversando un buon momento, loro sono più abituati di noi. Ma noi abbiamo molta fame".

Domani la Juventus rimane la favorita, ma in campionato il Milan è riuscito a battere i campioni d'Italia: "Sarà una partita difficilissima-ha affermato il terzino rossonero- ci arriviamo in buone condizioni. Non siamo contenti del risultato contro l'Atalanta e la prova di un mese e mezzo fa ci da fiducia. Dobbiamo fare una partita perfetta, negli appuntamenti importanti abbiamo sempre risposto presente e abbiamo sempre tenuto testa alla Juventus".

Sull’arrivare in ritardo a Doha: "C’è stato questo disguido, ma questo ci deve dare ancora più rabbia. Non voglio creare polemica, ma è un dato di fatto che siamo arrivati". In chiusura una battuta sul Milan giovane ed italiano: "Fa piacere. Ci sono tanti italiani e giovani, ma anche giovani stranieri forti. Si è creato un bel mix, ma non siamo ancora sazi. Siamo ancora all’inizio, siamo concentrati sulla partita di domani che è molto importante per noi".