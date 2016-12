Google Plus

Milan, la ripresa degli allenamenti è fissata per il primo gennaio

Il Milan, come del resto tutte le squadre della Serie A, si sta godendo le vacanze. Quelle dei rossoneri sono più che meritate vista la posizione in classifica, ma soprattutto per la Supercoppa Italiana vinta venerdì scorso a Doha contro la Juventus.

Vincenzo Montella ha deciso di concedere ai propri giocatori 7 giorni di vacanza. Il rientro a Milanello per preparare la sfida contro il Cagliari dell'8 gennaio è fissato per il primo gennaio alle 16 e 30 per i calciatori europei. Il giorno successivo si aggregheranno al gruppo i sudamericani e Honda.

Intanto vediamo gli impegni del Milan per il prossimo mese e mezzo.

8 gennaio 2017, ore 18.00: Milan-Cagliari

12 gennaio 2017, ore 21.00: Milan-Torino - Coppa Italia

16 gennaio 2017, ore 20.45: Torino-Milan

21 gennaio 2017, ore 20.45: Milan-Napoli

29 gennaio 2017, ore 15.00: Udinese-Milan

5 febbraio 2017, ore 12.30: Milan-Sampdoria

8 febbraio 2017, ore 20.45: Bologna-Milan

13 febbraio 2017, ore 20.45: Lazio-Milan