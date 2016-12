Sino-Europe Sports: "Vogliamo riportare il Milan ai livelli dei top club mondiali"

Google Plus

L'anno che verrà segnerà la fine di un'era, quella di Silvio Berlusconi, e l'inizio di un'altra, quella Sino-Europe Sports, in casa Milan. Il fondo cinese che sta acquistando il club rossonero da Fininvest ha rilasciato interessanti dichiarazioni al portale TBL明讯: "Ufficializzeremo l'acquisto del Milan il prossimo anno, con una conferenza stampa (presumibilmente a Marzo insieme ai vertici di Fininvest e dell'Ac Milan) dove annunceremo le strategie future, commerciali e sportive, per portare il Milan ai livelli dei top club mondiali con una particolare attenzione al settore giovanile".

Una domada sul Milan dei giovani: "Abbiamo pagato il premio da 1,5 milioni per vittoria della Supercoppa e siamo molto felici di vedere molti giovani in prima squadra. Il prossimo anno intendiamo investire 300 milioni nel settore giovanile creando una Youth Accademy Milan anche in Cina dove allenare i giovani calciatori cinesi".

Inoltre, come scrivono i colleghi di Milannews, nell'articolo si parla anche di un piano sportivo per rilanciare il calcio cinese: 50 calciatori provenienti dalla Cina ogni anno verranno allenati in Italia.