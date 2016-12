Milan, sempre più vicina la cessione di Luiz Adriano allo Spartak

Milan, sempre più vicino di cessione di Luiz Adriano allo Spartak - twitter.com

Sempre più vicino l’addio di Luiz Adriano: nel tardo pomeriggio di oggi si sono incontrati a Rio de Janeiro Gilmar Veloz, agente della punta brasiliana, e Adriano Galliani per definire per la cessione in Russia.

Secondo Sky Sport l’addio dell’attaccante al Milan è sempre più vicino: c’è ottimismo da entrambi le parti per il successo dell'operazione. Da una parte ci sarebbe il pieno gradimento di Luiz Adriano al trasferimento allo Spartak Mosca visto il poco spazio a disposizione in rossonero, dall'altra il club di via Aldo Rossi incasserebbe qualche milione per la cessione: la squadra russa dovrebbe pagare un piccolo indennizzo per avere il brasiliano (si parla di 3 milioni di euro ndr), il Milan risparmierà inoltre i 6 milioni netti all'anno dell'ingaggio del giocatore.

Per sostituire Luiz Adriano il Milan sta pensando a Borini. Piace anche il giovane Orsolini.