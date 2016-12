Milan, arriva il botto di fine anno: è fatta per il prestito di Deulofeu dall'Everton

Gerard Deulofeu con la maglia dell'Everton. Sembra fatta per il suo passaggio in prestito al Milan. Fonte foto: Getty Images Europe.

Dopo aver ricevuto il secco no da parte della Sino Europe Sports per quel che riguarda l'acquisto del giovane Riccardo Orsolini in questa finestra invernale di calciomercato, il Milan sembra aver trovato in Gerard Deulofeu il tanto atteso esterno d'attacco che possa far rifiatare il connazionale Suso.

Come riporta La Repubblica infatti, il Club rossonero ha chiuso l'affare con l'Everton, titolare del cartellino dello spagnolo. Si tratta di un prestito secco della durata di sei mesi. Dunque, Deulofeu, esterno destro che predilige la stessa fascia di Suso - appunto quella destra - si vestirà di rossonero fino al termine di questa stagione, per poi tornare in Inghilterra. Ciò, a meno che non stupisca Vincenzo Montella e nuovi proprietari del club, che hanno dato il via libera ad un operazione che in giugno - quando saranno i nuovi dirigenti ad intervenire sul mercato - potrebbe risolversi senza il bisogno del loro intervento.

Deulofeu, talento classe 1994 con un passato nella cantera del Barcellona, era considerato tra i prospetti più interessanti della sua generazione: dopo un primo positivo prestito all'Everton - con Roberto Martinez in panchina - lo spagnolo è tornato in Spagna per giocare una stagione in chiaro scuso con il Siviglia.

La scarsa continuità di rendimento, ha riportato Deulofeu ancora in Inghilterra, ancora a Goodison Park. Stavolta però, sulla panchina dei Toffies non c'era più Martinez, bensì Koeman. Con il Manager olandese, il minutaggio del ragazzo nato a Riudarenes il 13 marzo 1994, è calato in modo vistoso, fino alla decisione di andar via, ancora in prestito, con il desiderio di riscattare le ultime stagioni al di sotto delle attese.