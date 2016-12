Milan, Montella: "E' il mio miglior momento da allenatore"

Vincenzo Montella, fonte foto: twitter.com

In questi giorni di vacanza, Vicenzo Montella è tornato nelle sue terre d'origini ma ha trovato il tempo di concedere un'intervista esclusiva a Sky Sport. Andiamo a sentire le sue parole.

Sul Natale trascorso in famiglia: "È stato un bel Natale, soprattutto dopo aver vinto una coppa. Sono stato con la mia famiglia, è stato davvero un bel Natale". Sul momento, forse il migliore da quando è allenatore?: "Credo sia il mio miglior momento da allenatore, vincere un trofeo è qualcosa di memorabile e non è mai facile. Ci sono tanti allenatori che non hanno mai vinto nulla".

Non poteva mancare una domanda sulla vittoria in Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus: "I tre momemnti più belli? Sicuramente il gol di Pasalic, sembrava non arrivasse mai il pallone, non si capiva se entrava o meno in porta. Poi ricordo con piacere la foto che ho fatto dopo la partita con mio fratello e Nicola Caccia. E poi la foto che abbiamo fatto tutti insieme con la Supercoppa. Mi piace molto anche l’immagine mentre scendo dall’aereo con la coppa insieme a Galliani, l’ho sempre sognato".

Anche il presidente Silvio Berlusconi e l'ad rossonero Adriano Galliani sono molto contenti di questo trofeo vinto dopo tanti anni di sofferenza: "Galliani era molto contento per questa vittoria. È stato bello essere al suo fianco in questo ennesimo trionfo. Anche Berlusconi era strafelice, l’ho sentito per Natale, i suoi complimenti mi hanno fatto molto piacere. Sono contento di avergli regalato, insieme alla squadra, questo nuovo trofeo".