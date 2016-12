Milan, Luiz Adriano è virtualmente dello Spartak Mosca. Firmati i contratti, ora le visite

Luiz Adriano, milannews.it

Luiz Adriano saluta il Milan e la Serie A. L'attaccante brasiliano ex Shakhtar Donetsk, infatti, è ad un passo dal diventare un nuovo attaccante dello Spartak Mosca. Nel pomeriggio sarebbero stati firmati i contratti fra i rossoneri e i russi per il trasferimento di Luiz Adriano. Un passaggio che per diventare ufficiale ora ha bisogno del superamento delle visite mediche. Un dettaglio, in apparenza, anche se dopo la rocambolesca vicenda cinese dello scorso mercato invernale le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

Questa volta, in realtà, non ci dovrebbe essere nessun clamoroso colpo di scena. Luiz Adriano saluta l'Italia dopo aver avuto un impatto relativo sul nostro calcio e sul Milan: 6 reti in 34 presenze complessive dal Luglio 2015 ad oggi. Se nella scorsa stagione il ruolo di vice Bacca gli era appartenuto senza troppa concorrenza, in questo campionato Montella, dopo avergli concesso qualche spezzone, ha deciso di puntare con decisione sulla voglia e la fame di Lapadula. Luiz Adriano è quindi diventata una terza scelta, peraltro molto cara da mantenere, visto il suo contratto da quasi 5 milioni netti a stagione fino al 2020. Dalla cessione del cartellino del brasiliano il Milan, come troppo spesso accaduto quando si è trattato di cessioni nelle ultime stagioni, non ricaverà di fatto nulla, andando però a risparmiare quasi 25 milioni di euro lordi a livello di ingaggio. Soldi che bisognerà capire se e come verranno eventualmente riutilizzati.

La trattativa fra Milan e Spartak Mosca sembrava essere indirizzata sui binari giusti da diversi giorni e l'incontro fra Galliani e Gilmar Veloz, procuratore del brasiliano, in Brasile aveva fatto aumentare fiducia e ottimismo. Altro indizio che l'operazione era molto vicina alla chiusura era arrivato in mattinata con alcune parole proprio dell'agente dell'attaccante: "La trattativa sta andando molto bene, stiamo discutendo. A Luiz piace molto come destinazione: conosce il tecnico Carrera e gli piace come gioca la squadra e l'atmosfera che si vive attorno a questa società. L'ufficialità? Penso possa arrivare presto. Al momento Luiz Adriano è in vacanza ed è ancora un giocatore del Milan, ma se le cose andranno bene, presto potrà diventare un giocatore ello Spartak." Quel presto è adesso. Luiz Adriano-Milan, storia ai titoli di coda.