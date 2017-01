Dal settimo posto alla Supercoppa Italiana: il racconto del 2016 del Milan in foto

Google Plus

Giunti alla fine del 2016, proviamo a tirare le somme sull'anno del Milan che non inizia benissimo, anzi, ma si conclude egregiamente con la vittoria della Supercoppa italiana.

Questa volta però al posto della solita analisi, abbiamo raccolto il 2016 del Milan in foto. Curiosi?

MILAN - BOLOGNA 0-1 (06 GENNAIO 2016)

Il Milan inizia l'anno decisamente male. La prima partita del 2016 si chiude con una sconfitta. Nel giorno della Befana passa il Bologna con il gol di Giaccherini che gela San Siro che poi fischia a fine partita. Se questo è il buongiorno del 2016, per il Milan è l'avvio di un altro anno di sofferenza: la squadra di Mihajlovic rischia di non arrivare nemmeno in Europa League.

MILAN - INTER 3-0 (31 GENNAIO 2016)

Dopo la sconfitta interna contro il Bologna, il Milan cambia atteggiamento e conquista molti risultati utili consecutivi. Il derby vinto per 3-0 contro i cugini dell'Inter è il fiore all'occhiello: Alex, Bacca e Niang mandono i rossoneri in Paradiso e li portano a sei lunghezze dal terzo posto che vale la Champions, occupato dalla Fiorentina. La rincorsa all'Europa che conta ha inizio.

SASSUOLO MILAN 2-0 (6 MARZO 2016)

Il Milan, dopo 9 risultati utili consecutivi, cade malamente contro il Sassuolo (goal di Duncan e Sansone) e dice definitivamente addio alla corsa Champions, obiettivo dichiarato dalla società ad inizio stagione. Anzi occorre guardarsi le spalle: i neroverdi di Di Francesco mettono nel mirino la zona Europa League. I rossoneri hanno solamente tre punti in più della squadra di Di Francesco.

VIENE ESONERATO MIHAJLOVIC, AL SUO POSTO BROCCHI (12 APRILE 2016)

L'avventura di Sinisa Mihajlovic da allenatore del Milan finisce dopo 37 partite. Silvio Berlusconi si schiera inizialmente con il tecnico, ma a Mihajlovic sono fatali gli ultimi risultati del suo Milan, incapace di vincere per 5 partite e reduce da due k.o. di fila contro Atalanta e Juve. La conduzione tecnica della squadra è affidata a Brocchi, allenatore della Primavera, sino a fine stagione.

BERLUSCONI: "VENDERE IL MILAN? CI STO PROVANDO DA UN ANNO" ( 6 MAGGIO 2016)

Silvio Berlusconi rompe il silenzio e con un video su Facebook conferma la volontà di voler vendere il Milan: "A chi mi dice che bisogna vendere? Rispondo che ci sto provando da un anno, ma vorrei lasciarlo in buone mani, in mani che gli garantissero un futuro da protagonista e preferibilmente in mani italiane. Qualsiasi suggerimento è il benvenuto".

MILAN ROMA 1-3 (14 MAGGIO 2016)

Nell'ultima partita del campionato 2015/16, il Milan rimedia una batosta senza precedenti: la Roma passa 3-1 a San Siro ed arriva l'ennesima "figuraccia" della gestione Brocchi. Rossoneri quasi fuori dall'Europa: per andare in Europa League ora il Milan occorre vincere la Coppa Italia contro la Juventus dei record.

MILAN JUVENTUS 0-1 (21 MAGGIO 2016)

Il Milan gioca la miglior partita dell'era Brocchi, ma non basta contro i campioni d'Italia della Juventus: la squadra dell'ex Allegri vince per 1-0 (gol di Morata al 110') contro i rossoneri e conquista la Coppa Italia. Il Diavolo saluta l'Europa.

MONTELLA E' IL NUOVO ALLENATORE DEL MILAN (28 GIUGNO 2016)

Vincenzo Montella è il nuovo allenatore del Milan. L'ex tecnico della Sampdoria firma un contratto fino al 2018: "E' convinzione della Società che la proposta di gioco del nuovo tecnico rossonero sarà la base di una collaborazione importante, proficua e positiva". L'inizio di una nuova era?

IL MILAN AI CINESI

Trovato l'accordo per il preliminare di cessione del 99% del club rossonero in cambio di 740 milioni (compresi i 220 milioni di debiti) a un nuovo gruppo orientale guidato da Han Li e Yonghong Li: la firma a Villa Certosa. Una firma col colpo di scena.

MILAN TORINO 3-2 (21 AGOSTO 2016)

ll Milan di Montella debutta in campionato con il tris: steso 3 a 2 il Torino dell'ex Mihajlovic. Tripletta di Bacca, Donnarumma para un rigore al 96'. I rossoneri aprono con il piede giusto: lo stadio applaude e, addirittura, si diverte.

MILAN UDINESE 0-1 (11 SETTEMBRE 2016)

Secondo stop consecutivo per gli uomini di Montella: dopo la sconfitta contro il Napoli, arriva un altro risultato negativo. L'Udinese passa a San Siro per 1-0 ed arrivano i primi fischi della stagione per questo nuovo Milan.

MILAN SASSUOLO 4-3 (2 OTTOBRE 2016)

Partita folle a San Siro: il Milan batte il Sassuolo 4-3 e conquista il quarto risultato utile consecutivo. Una gara pazza, dove i rossoneri vanno sotto 3-1, ma compiono una rimonta straordinaria. Un regalo con il batticuore per gli 80 anni di Silvio Berlusconi.

MILAN JUVENTUS 1-0 (22 OTTOBRE 2016)

Il Milan di Vincenzo Montella continua a sorprendere battendo la capolista Juventus per 1-0. Decide un gol pazzesco di Locatelli. I rossoneri riaprono il campionato: la grande rete del 18enne lancia il diavolo a due punti da Allegri.

EMPOLI - MILAN 1-4 (26 NOVEMBRE 2016)

Dopo il pareggio beffa al 92' nel derby contro l'Inter, il Milan di Vincenzo Montella ritorna alla vittoria sbancando il Castellani di Empoli: finisce 4-1 in favore dei rossoneri e secondo posto in classifica a 4 punti dalla Juventus capolista. Una vittoria nel segno di Lapadula.

MILAN - ROMA 0-1 (12 DICEMBRE 2016)

Il Milan forse gioca una delle più belle partite fino a questo momento, ma viene beffato dalla Roma che vince 1-0 .Una sconfitta immeritata per gli uomini di Montella.

JUVENTUS MILAN 1-1 (3-4 rigori, 23 DICEMBRE 2016)

Il Milan batte la Juventus al termine di una gara straordinaria, a Doha, dopo l'1-1 maturato nei centoventi minuti di gioco, decidono i calci di rigore. Per i rossoneri si tratta della settima Supercoppa Italiana della propria storia. E' il Milan più bello di questi ultimi anni.

Un 2016 finito alla grande per il Milan, speriamo che sia di buon auspicio per l'anno nuovo.