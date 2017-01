Milan - Piacciono Aurier e Gago, ma per il mercato estivo - fonte twitter

In questi giorni di festa, la dirigenza del Milan è al lavoro per rinforzare la rosa di Vincenzo Montella. I tifosi rossoneri dovranno accontentarsi di qualche colpo low cost per questo mercato di riparazione, con i soldi ricavati dalle cessioni. Invece il mercato estivo dovrebbe essere più soddisfacente.

I vertici di via Aldo Rossi si stanno muovendo soprattutto in quella direzione, monitorando giocatori in scadenza di contratto o in rotta con il proprio club. Secondo quanto riportato dall'edizione del quotidiano spagnolo Marca, il primo nome su cui il Milan avrebbe messo l'occhio è Fernando Gago, centrocampista del Boca Juniors ed ex giocatore della Roma. Il giocatore argentino è in scadenza di contratto con gli Xeneizes e quindi potrebbe lasciare l'Argentina. Un altro obiettivo per il mercato di giugno, sarebbe, secondo questa volta il quotidiano francese l'Equipe, Serge Aurier, 24enne terzino in forza al Paris Saint-Germain.

Ma per il mercato di riparazione? Con le cessioni dei vari Honda e Luiz Adriano, Adriano Galliani spera di tirare su qualche milione da investire. Vincenzo Montella ha chiesto fin da subito un centrocampista. Giocatore accostato più volte al Milan è Badelj, centrocampista della Fiorentina, valutato 12 milioni di euro, ma attenzione all'Inter che ha pronti 10 milioni per superare la concorrenza dei cugini rossoneri. Negli ultimi giorni, i giornali esteri danno come possibile l'arrivo al Milan di Gerard Deulofeu, esterno spagnolo dell’Everton.