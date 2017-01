Milan, il ritorno in campo - fonte foto: acmilan.com

Dopo le meritate vacanze concesse da Vincenzo Montella ai suoi per la vittoria della Supercoppa Italiana, il Milan è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi.

A Milanello erano presenti solo i giocatori europei, i sudamericani ed Honda arriveranno martedì. Non è stato un rientro pesante, anzi: la squadra si è radunata per le 16.30 dove ha iniziato con un risveglio muscolare in palestra. Poi è si trasferita sul campo esterno per una parte di atletica fino alle 17.50. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

IL COMUNICATO

Cancelli riaperti al Centro Sportivo di Milanello per il primo allenamento del nuovo anno per i rossoneri. Agli ordini di Mister Montella, la squadra è scesa in campo nel pomeriggio per l'unica seduta di giornata in cui hanno preso parte solo i giocatori europei. I sudamericani sono attesi a Milanello il 3 gennaio. La seduta è iniziata intorno alle 16.30 con un risveglio muscolare in palestra. In seguito la squadra si è trasferita sul campo esterno dove ha svolto tutta una parte atletica con esercizi di allunghi e cambi di direzione. Il tutto terminato alle 17.50 circa.