Milan e Cagliari al lavoro per lo scambio Gabriel-Storari. Il nodo è il contratto dell'ex Juventus

Gabriel, tuttosport.com

Uno scambio alla pari fra portieri dall'esperienza molto diversa fra di loro, ma che per motivi diversi hanno bisogno di cambiare aria. Milan e Cagliari sono al lavoro per definire il passaggio di Gabriel in Sardegna da Rastelli, con Marco Storari pronto a tornare da Milanello questa volta con Vincenzo Montella in panchina. Il dettaglio principale da sciogliere riguarda la durata del contratto che il Milan dovrebbe garantire all'ex portiere, fra le altre della Juventus.

Fra le due società, infatti, l'accordo è stato di fatto raggiunto. Gabriel in questa stagione non ha mai visto il campo e d'altra parte con un fenomeno come Donnarumma davanti è difficile pensare di trovare spazio. Il brasiliano, comunque, si è sempre allenato a Milanello senza dire una parola fuori posto e rispettando le scelte di Montella. Naturale, però, il desiderio di trovare una squadra di Serie A dove giocare con continuità per mettere in mostra le proprie qualità. E qui spunta il Cagliari di Giulini, alla ricerca di un nuovo numero uno dopo le frizioni avute con Storari. Il portiere, protagonista della risalita in Serie A con i sardi, ha improvvisamente rotto con l'ambiente, tanto da rimanere fuori dall'ultima gara prima della sosta, quella dell'incredibile rimonta contro il Sassuolo di Eusebio Di Francesco. La motivazione ufficiale è stata l'influenza, ma gli spifferi dello spogliatoio parlano di una situazione ormai logora.

Storari in campo in questa stagione, cagliaricalcio.com

Per Storari non ci sarebbero problemi a tornare al Milan, dove ha già giocato nel corso della sua carriera. Il punto, però, è che il suo contratto con il Cagliari scade fra sei mesi e anche i rossoneri vorrebbero proporre al portiere una soluzione del genere. Così da avere in estate un posto in più da poter occupare alle spalle di Donnarumma, magari con quel Plizzari di cui a Milanello si dice un gran bene nonostante sia un classe 2000. Storari, invece, vorrebbe un prolungamento, differenza di vedute che in questo momento sta rallentando questa trattativa che comunque rimane avviata e ben impostata. Le due società sono in contatto e al lavoro per riuscire a trovare una soluzione che possa accontentare tutti e permettere così ai due giocatori di potersi rilanciare nella seconda parte di stagione in arrivo.