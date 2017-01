Milan, verso Cagliari: Calabria è tornato in gruppo - fonte Foto: acmilan com

Il Milan è tornato allenarsi due giorni fa per preparare la sfida con il Cagliari in programma domenica a San Siro. I rossoneri, dopo la vittoria in Supercoppa contro la Juventus, vogliono continuare la rincorsa a un posto nell'Europa che conta. Al momento il Milan si trova quinto a 33 punti, a due soli punti dal terzo posto, ma con una partita in meno (come i bianconeri ndr).

Da Milanello incominciano ad arrivare le prime indiscrezioni sulla formazione che scenderà in campo domenica. A guidare l'attacco rossonero dovrebbe esserci dal primo minuto Carlos Bacca. Il colombiano è rientrato un giorno prima a Milano con l'obiettivo di riprendersi il posto nel tridente in campionato. Da segnalare il rientro in gruppo di Calabria. Ma andiamo a leggere nel dettaglio come si è svolto l'allenamento di ieri pomeriggio.

Il racconto della seduta pomeridiana di ieri

Dopo l'allenamento di questa mattina svolto solo in palestra, i ragazzi di Mister Montella sono tornati al lavoro nel pomeriggio. La seduta è iniziata intorno alle 14.30 con un riscaldamento atletico e una partitella a campo ridotto senza portieri. Il lavoro è proseguito con un'esercitazione su passaggi e tiri in porta. Ha chiuso l'allenamento, sul campo centrale, una doppia partitella: prima con due porticine per lato, poi su metà campo con i portieri.

Nella giornata di domani sono attesi i rientri dei giocatori Sudamericani. Da segnalare il rientro anticipato di Bacca, già oggi al lavoro a Milanello.