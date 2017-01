Milan, per Deulofeu si attenderà fino all'inizio della prossima settimana

Gerard Deulofeu, sportsmole.co.uk

Il Milan non ha mollato la pista che porta a Gerard Deulofeu, esterno d'attacco classe '94, cresciuto nel Barcellona e oggi di proprietà dell'Everton. Il ragazzo continua a non giocare in Inghilterra e addirittura è reduce da due tribune consecutive. Forse un segnale da parte del club inglese e di Ronald Koeman. Intanto, però, il Milan ha fatto la propria mossa in maniera ufficiale e ora si attende la risposta da Liverpool.

Risposta che in via Aldo Rossi sembra siano disposti ad attendere al massimo fino ai primi giorni della prossima settimana. Senza nessun tipo di riscontro si proverà ad andare su altri profili simili a quelli dello spagnolo, per provare a regalare a Vincenzo Montella un' alternativa a Suso e Niang. I contatti fra le parti, comunque, sono proseguiti anche nelle scorse ore. Galliani pare aver trovato l'accordo con il procuratore di Deulofeu e il gradimento del ragazzo al trasferimento a Milanello e proprio per questo si sarebbe mosso in maniera concreta con la dirigenza dell'Everton. La proposta recapitata, come svelato da Milan TV, non è stata di un prestito secco, ma con diritto di riscatto, formula questa che offre un minimo di garanzia in più anche agli inglesi sulle volontà del Milan. Tutto ovviamente dovrà essere ratificato anche da SES e Fassone, ma il nome di Deulofeu, oltre alla giovane età, possiede anche un discreto appeal internazionale, elemento che sembra non dispiacere ai cinesi.

La strada comunque non sembra essere in discesa perchè, come rivelato da Sky Sport, anche la Roma aveva fatto un tentativo per Deulofeu, anche lei con una proposta identica a quella di Galliani. La risposta dell'Everton era stata "no, grazie", ma la situazione potrebbe essere cambiata, soprattutto se anche il giocatore dovesse spingere per salutare la Premier League, dopo non aver visto di fatto il campo in questa prima parte di stagione. Qualche sviluppo in più si avrà quindi la prossima settimana. Galliani sarà in Italia già Domenica per assistere a Milan-Cagliari a San Siro. Da Lunedì, poi, la testa sarà al mercato. Con zero budget, ma con alcune necessità da provare a soddisfare per aiutare davvero Vincenzo Montella a provare a ritrovare l'Europa con questo Milan.