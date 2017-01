Milan, Niang e Calabria sono incedibili. Per Honda si aspettano offerte

Niang, Honda e Calabria, gazzetta.it

Per qualcuno il tesoretto di mercato necessario al Milan per poter operare anche in entrata con formule diverse da quelle del prestito potrebbe arrivare dagli addii di Niang, Calabria e Honda. Tre giocatori che hanno vissuto una prima parte di stagione molto diversa fra loro. A fare chiarezza sulla situazione di questo terzetto ci ha pensato Milan TV, canale ufficiale del club rossonero.

La situazione più chiara è quella legata a Niang e Calabria. Un anno fa, di questi tempi, il francese era ad un passo dal vestire la maglia del Leicester di Ranieri, con il Milan vicinissimo ad accettare un'offerta di 15 milioni di euro. Non se ne fece più nulla e quest'estate Montella ha stoppato subito qualsiasi discorso legato a Niang. "Resta", la sentenza dell'allenatore rossonero, pronto a puntare su di lui per il suo tridente offensivo. Le sue prestazioni nei primi due mesi di campionato sono state ottime, poi è arrivato un calo vistoso nelle ultime settimane. Al pari di Bacca, l'obiettivo di Montella per questo 2017 è quello di ritrovare e recuperare Niang per continuare nella corsa europea.

Vincenzo Montella a Milanello, acmilan.com

Dubbi pari a zero anche sul futuro di Davide Calabria. Finalmente c'è stato il ritorno in gruppo, dopo tre mesi fuori a causa di un problema alla caviglia. Montella ha dimostrato con i fatti di credere nelle sue qualità e ora il terzino sta lavorando duramente per tornare a mettere in difficoltà il tecnico nel minor tempo possibile. A chiudere ulteriormente le porte per un eventuale addio ci ha pensato l'agente di Calabria a milannews.it: "L’infortunio è stato lungo ma non condizionante, è un patrimonio del club e credo che sia stata una forzatura andare dire che potrebbe partire. Ad oggi non è assolutamente sul mercato e il Milan non vuole privarsene." Difficile essere più chiari.

Per Honda, invece, la situazione è diversa, ma non per questo meno chiara da interpretare. Il giapponese è tutto meno che incedibile, anche perchè il campo lo ha visto con il gontagocce, complice l'esplosione di Suso sulla fascia destra. Montella ne ha elogiato più di una volta l'atteggiamento da professionista esemplare, ma il giapponese ha voglia di avere più spazio. Milan TV, però, conferma che al momento il giapponese non ha mercato. Sottinteso: nel momento in cui dovessero arrivare delle offerte formali per lui il Milan le prenderebbe assolutamente in considerazione. Occhio in questo senso alla MLS, destinazione che potrebbe essere gradita non solo al giocatore, ma anche agli sponsor giapponesi legati alla sua figura.