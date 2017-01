Milan, Bertolacci potrebbe essere confermato davanti alla difesa contro il Cagliari

Andrea Bertolacci, acmilan.com

Il Milan di Vincenzo Montella continua a lavorare a Milanello per preparare la ripresa del campionato contro il Cagliari di Rastelli. Per il tecnico rossonero non ci sono particolari problemi di formazione e quindi i dubbi sono legati più all'abbondanza che non ad una situazione di emergenza. Una situazione che permetterà al tecnico rossonero di poter scegliere soprattutto valutando l'aspetto tecnico e la condizione di forma dei singoli giocatori.

Proprio da questo tipo di valutazioni potrebbe arrivare la prima scelta in qualche modo a sorpresa. Nelle ultime gare in cui è sceso in campo Andrea Bertolacci ha lasciato delle buone sensazioni. L'assenza è stata lunga dopo l'infortunio contro il Torino, ma al suo rientro Montella ha voluto testarlo in diverse gare, compresa la Supercoppa contro la Juventus a Doha. Mezzala e davanti alla difesa, l'ex Genoa ha saputo cavarsela in entrambi i ruoli, anche se la sua posizione naturale resta quella al fianco di un giocatore messo davanti alla difesa.

In quella zona, però, c'è affollamento perchè Kucka non sembra essere in dubbio, Pasalic è in crescita e se Montella decidesse di arretrare nuovamente Bonaventura ecco che le maglie finirebbero. Locatelli, invece, non ha concorrenza, visto che Montolivo resterà fuori ancora per diverse settimane dopo l'infortunio con la Nazionale. Bertolacci, quindi, potrebbe "rubare" il posto al giovane compagno Domenica a San Siro.

Altre valutazioni si dovranno fare anche in attacco. Tutto dipenderà, come nelle ultime settimane, dalla scelta di Montella di mettere in campo o meno M'Baye Niang. Il francese è rimasto in panchina nelle ultime gare del 2016, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Milan creda in lui e nelle sue qualità. Se Niang dovesse tornare dal primo minuto, con Bacca e Suso abbastanza sicuri di una maglia da titolare, i dubbi si sposterebbero a centrocampo, mentre con Bonaventura ancora sulla linea degli attaccanti, ci sarebbe un pretendente in meno per il tris di centrocampo.