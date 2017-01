Milan, la probabile formazione rossonera: fiducia alla difesa tutta italiana

Fonte foto: il vero Milanista - il Calcio Magazine

Dopo la pausa natalizia, finalmente torna la Serie A. Il Milan, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro la Juventus a Doha, vuole riprendere il cammino per conquistare un posto per l'Europa.

Bisogna mettere via l'euforia per il trofeo conquistato e tornare in campo per riprendere il cammino interrotto nelle ultime due di campionato prima della sosta contro Roma e Atalanta. Però Montella dovrà sfatare un tabù: nelle sue esperienze in panchina, l’inizio anno non è mai stato favorevole.

Attualmente i rossoneri sono quinti in classifica, ma con una partita in meno rispetto alle dirette concorrenti (per l'impegno contro i bianconeri ndr). Il Napoli, che ora occupa la terza posizione, dista solo due punti. Domenica a San Siro arriva il Cagliari: sulla carta impegno abbordabile per il Milan, ma attenzione a sottovalutare la squadra di Rastelli.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Sono tante le partite da qui al termine del mese di gennaio e Vincenzo Montella sta pensando a qualche ritocco, in particolare a centrocampo.

Conferma per tutto il reparto difensivo: in porta Donnarumma, sulle fasce Abate e De Sciglio. Al centro Romagnoli - Paletta: il loro rendimento è cresciuto in modo esponenziale ed entrambi hanno raggiunto livelli davvero molto alti per la gioia del tecnico rossonero che, fin dall'inizio, ha puntato su di loro. Ma in generale, questa difesa tutta italiana sta dando i suoi frutti. Quindi qui non si cambia.

Passiamo alla mediana dove, molto probabilmente, vedremo qualche avvicendamento. Sicuramente ci sarà Jack Bonaventura, sempre più leader di questo Milan, Bertolacci potrebbe prendere il posto di Locatelli in regia e ballottaggio anche tra Kucka e Pasalic.

Dopo un periodo difficile, Niang dovrebbe ritornare titolare nel tridente rossonero: l'obiettivo di Montella è far sbloccare il francese. Ad affiancarlo ci sarà l'intoccabile Suso, Carlos Bacca il terminale ultimo: il colombiano ha rifiutato un'importante offerta dalla Cina per rimanere al Milan e domenica vuole tornare al gol (non segna da ottobre ndr) per iniziare il 2017 nel migliore dei modi.

Milan (4-3-3): Donnarumma, Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Bertolacci,, Bonaventura, Kucka; Niang, Bacca, Suso. Alllenatore: V. Montella.