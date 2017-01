Milan: contro il Cagliari il "ritorno" a San Siro di numerosi ex

Photo by " bergamopost.it"

La Serie A ritorna e il Milan è pronto ad ospitare il Cagliari, squadra a caccia di punti salvezza. Gli obiettivi, ovviamente, sono diversi: la squadra di Vincenzo Montella deve ritornare alla vittoria per continuare a sognare la Champions League, mentre i sardi puntano a non sfigurare a San Siro.

Questo match "offre" anche numerosi calciatori che in passato hanno vestito la prestigiosa casacca rossonera. Ben cinque gli ex della partita: Bartosz Salamon, Marco Borriello, Davide Di Gennaro, Marco Storari, e Roberto Colombo.

Per il centrale polacco sarà l'occasione di riassaporare l'atmosfera di San Siro per la prima volta dopo tanto tempo. Non ha lasciato ricordi indelebili con quella maglia, non avendo mai avuto l'occasione di scendere in campo. Il Milan lo prelevò agli sgoccioli della sessione di mercato invernale del 2013 per circa 3.5 milioni di euro dal Brescia. Firmò un quadriennale ma, come detto, Massimiliano Allegri non gli regalò nemmeno la gioia di un minuto. In poche parole può essere definito come la classica meteora di passaggio.

Discorso ben diverso per quanto riguarda Borriello. Marco è un prodotto del settore giovanile, e conosce come le proprie tasche questo ambiente. Nonostante abbia cambiato spesso squadra, con il Milan è risciuto ugualmente a rendersi protagonista: 55 presenze e 16 goal, di cui 15 tutti sotto la guida tecnica di Leonardo, allenatore che lo trasformò in un vero e proprio goleador grazie anche alle giocate di Pato e Ronaldinho, protagonisti di quel famoso "4, 2, e fantasia". La sua più grande sfortuna? E' nato nell'era dei vari Shevchenko e Inzaghi, e con due attaccanti del genere è sempre difficile scalare le gerarchie.

Passato in rossonero anche per quanto riguarda Davide Di Gennaro. E' anche egli uno a cui piace cambiare spesso maglia, ma in rossonero non ha mai avuto modo di mettersi in mostra. Complice sicuramente l'alta concorrenza di quegli anni, Davide ha collezionato una sola presenza con la maglia del Milan. Era il 19 maggio del 2007, e in quell'occasione venne celebrato l'addio al calcio di Alessandro Costacurta, con quest'ultimo che concesse l'esordio in Serie A a questo giovane e fresco 18enne.

Esperienze anche per gli estremi difensori Marco Storari e Roberto Colombo. Il primo ha avuto modo di giocare e vincere con il Milan nelle stagioni 2007 e 2009-10. Poche presenze, però, solamente tre. La sua più grande gioia è stata sicuramente la vittoria della Champions League nel 2006-07, pur non avendo mai avuto modo di debuttare in questa competizione. Tempo al tempo e infatti Marco esordì in Champions nel 2009 contro il Marsiglia.

L'altro ex di turno è Roberto Colombo, ma il 44enne portiere originario di Monza non ha mai assaporato l'esordio in prima squadra. Il debutto non è mai arrivato, ma durante la sua esperienza in rossonero ha avuto modo e onore di ammirare le gesta eroiche di campioni assoluti.