Milan-Cagliari, Montella sceglie la versione offensiva dei rossoneri per tornare al successo

Niang, Suso, Bacca e Bonaventua, gazzetta.it

Coraggio e formazione offensiva, così Vincenzo Montella e il Milan cercano di ritrovare la vittoria, mancata negli ultimi appuntamenti del 2016 in campionato contro Atalanta e Roma. Le prestazioni, invece, non sono mai venute meno, tanto è vero che anche a Doha contro la Juventus, primi 20 minuti a parte, il Milan ha messo sul campo una prestazione di livello per mettere in difficoltà la squadra di Allegri. Montella spera di ritrovare quella squadra anche alle 18 contro il Cagliari.

Vietato pensare di essere già arrivati a chissà quale obiettivo, l'ammonimento del tecnico rossonero è arrivato forte e chiaro nella conferenza stampa della vigilia. Chi si sente appagato dalla vittoria in Supercoppa è meglio che si faccia da parte, per lasciare spazio ha chi ha ancora fame perchè l'Europa non è stata ancora raggiunta e alla fine del campionato manca ancora più di un girone. Serve una partenza forte anche nel 2017, contro un avversario che nasconde più di un'insidia. Il Cagliari di Rastelli, infatti, potrebbe giocare una partita tutta difesa e ripartenza, ma anche provare a sorprendere i rossoneri con un atteggiamento più offensivo e spregiudicato, con recupero della palla alto e tentativo di non lasciare respirare i giocatori di Montella in possesso di palla. Il Milan dovrà essere bravo ad adattarsi al più presto al tipo di partita che si troverà costretto ad interpretare, per evitare di complicarsi troppo la vita e incartarsi in una situazione pericolosa.

Mattia De Sciglio, calcioweb.eu

A livello di formazione, Montella sembra avere un unico dubbio da sciogliere a poche ora dal calcio d'inizio. Il ballottaggio rimasto, infatti, sembra essere quello tra De Sciglio e Antonelli per un posto sulla sinistra nella linea di difesa a quattro davanti a Donnarumma. In vantaggio sembra esserci ancora una volta il classe '92, nonostante contro l'Atalanta l'ex capitano del Genoa avesse fornito una prestazione convincente fino a quando la condizione fisica lo aveva sorretto. Per il resto, invece, sembra essere tutto fatto. Davanti a Donnarumma, alla gara numero 50 con la maglia del Milan con ancora i 18 anni da compiere, ci saranno Abate, Romagnoli e Paletta. A centrocampo, con Mati Fernandez e Kucka indisponibili entrambi per dei problemi ad un ginocchio, ci saranno Pasalic, Locatelli, ancora in diffida e Bonaventura. L'ex Atalanta torna a centrocampo perchè in avanti si rivede il tridente titolare fino al derby di Novembre contro l'Inter. Suso a destra, Bacca al centro e Niang a sinistra, con il colombiano e il francese alla ricerca di una partenza nel nuovo anno migliore di come non sia finito il 2016 a livello di rendimento personale.

Probabili formazioni