Serie A, le formazioni ufficiali di Milan - Cagliari: tornano Bacca e Niang tra i rossoneri

Lo spogliatoio rossonero, a meno di un'ora dal calcio d'inizio di Milan - Cagliari. Fonte foto: acmilan.com

Messi da parte doni, pacchi e quant'altro, anche Milan e Cagliari tornano ad assaporare il sapore dell'erba della Serie A. Dopo i successi di Inter, Napoli, Roma e Lazio, i rossoneri, reduci dalla vittoria in Supercoppa, devono vincere per non perdere il treno Champions. Il Cagliari invece, va alla ricerca di quell'equilibrio che tanto è mancato nella parte finale dello scorso anno.

Queste le scelte dei due allenatori per la sfida di quest'oggi:

MILAN: (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Pasalic, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca, Niang. All. V. Montella.

Montella conferma lo stesso pacchetto arretrato che ha giocato e vinto la Finale di Supercoppa Italiana a Doha: davanti a Donnarumma, De Sciglio - preferito ad Antonelli - Romagnoli, Paletta e Abate. A centrocampo, Locatelli, che oggi compie gli anni, vince il ballottaggio con Bertolacci, mentre Bonaventura viene riproposto da mezz'ala insieme a Kucka. Il tridente, torna ad essere quello titolare, con Bacca al centro dell'attacco e il duo Niang - Suso ad agire sulle corsie esterne.

L'undici rossonero. Fonte foto: acmilan.com

CAGLIARI: (4-3-1-2): Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Capuano; Isla, Di Gennaro, Dessena; Barella; Sau, Farias. All. M. Rastelli.

Con Storari ormai pronto a vestirsi di nuovo di rossonero, Rastelli sceglie Rafael a difesa dei pali del suo Cagliari. Nel 4-3-1-2 dell'allenatore dei sardi, la difesa è guidata dalla coppia Ceppitelli - Bruno Alves, con Capuano e Pisacane a fare gli esterni. A centrocampo, Isla, Di Gennaro, grande ex, e Capitan Dessena. Dietro le punte Sau e Farias, fiducia al giovane Barella.