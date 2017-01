Milan, previsto un incontro tra Galliani e Giulini per discutere dello scambio Gabriel - Storari

Marco Storari, estremo difensore del Cagliari con un passato in rossonero. Fonte foto: Getty Images Europe.

Dal prato di San Siro, agli uffici del calciomercato i destini di Milan e Cagliari sembrano destinati ad incrociarsi una seconda volta nel giro di poche ore. Se il gol in extremis siglato da Carlos Bacca, ha deciso in favore dei rossoneri la sfida del Meazza, l'altra partita, quella da giocare al tavolo delle trattative, è ancora tutta da decifrare.

Nella giornata di oggi, molto probabilmente in tarda serata, sembra esser previsto un incontro - chiarificatore - tra l'Amministratore Delegato del Diavolo, Adriano Galliani, e il Presidente cagliaritano Tommaso Giulini.

L'oggetto dell'incontro riguarderà certamente lo scambio ipotizzato nei giorni scorsi tra il secondo portiere del Milan, Gabriel, e il Capitano dei sardi, Marco Storari. A margine del match disputatosi proprio ieri tra Milan e Cagliari, Adriano Galliani ha confermato l'esistenza di una trattativa, ma al tempo stesso, ha frenato gli entusiasmi generali: "E’ una cosa tutt’altro che scontata, ne parliamo e vediamo" ha smorzato l'AD del Milan, maestro nel depistaggio delle informazioni.

Un segnale importante, è arrivato dal campo: ieri, Storari non ha difeso la porta del suo Cagliari lasciando spazio a Rafael, suo secondo. Così come l'esperto portiere ex di Messina e Juventus, anche Gabriel, altro protagonista della vicenda, è rimasto ad ammirare Gigio Donnarumma a 17 anni e 10 mesi in grado di toccare quota cinquanta presenze con la maglia del Milan.

Le condizioni per far in modo che lo scambio vada in porto, sono ormai chiare: Storari, in scadenza di contratto a giugno, tornerebbe a Milanello in prestito, come vice Donnarumma. Gabriel, chiuso da Gigio, andrebbe in Sardegna ma, solo a condizione che il Cagliari gli affidi i pali del Sant'Elia. Il Milan infatti, vuole che il portiere brasiliano si metta finalmente in mostra dopo qualche stagione passata nell'ombra.

Lo scambio, che ha fatto registrare pareri contrastanti tra le due tifoserie, è possibile, ma tutto dipenderà dall'esito del faccia a faccia di questa sera: Milan vs Cagliari, parte II.