Milan, via libera per lo scambio Gabriel - Storari con il Cagliari: visite mediche già in giornata

Marco Storari, pronto a vestirsi nuovamente di rossonero. Fonte foto: Getty Images Europe.

La notte ha portato consiglio ad Adriano Galliani e Tommaso Giulini, Amministratore Delegato rossonero e Presidente cagliaritano, artefici principali dello scambio, oramai in dirittura d'arrivo, tra Gabriel e Marco Storari.

I due massimi dirigenti, dopo aver discusso dell'affare in un noto ristorante milanese, si sono riservati la notte per riflettere sul buon esito dell'operazione, stamani vicinissima alla sua definizione.

Dunque, la notte sembra aver chiarito idee e destinazioni: Gabriel, il portiere brasiliano classe 1992, volerà in Sardegna con la speranza di ritagliarsi quello spazio che prima Diego Lopez, poi il prodigio Donnarumma, gli hanno tolto al Milan. Storari, quarant'anni compiuti due giorni fa, è pronto a salutare Cagliari dopo una storia di amore e odio che l'ha portato a litigi, scuse reciproche e tante polemiche con il tifo sardo. L'ex portiere della Juventus, saluta Cagliari per riabbracciare i colori rossoneri, colori che lo hanno visto protagonista con la maglia rossonera per due stagioni tra il 2007 e il 2010.

Da quelle che sono le informazioni raccolte tra gli esperti di calciomercato, già nel pomeriggio di oggi, Storari dovrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche con il Milan. In serata invece, dovrebbe essere il turno di Gabriel, atteso a braccia aperte da Massimo Rastelli e da tutta la tifoseria sarda.

L'operazione, dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito secco e bilaterale: un prestito che a giugno potrebbe riportare Gabriel a Milano, - a meno che non venga inserito il diritto di riscatto nel suo contratto con i rossoblù - e che, a meno di ripensamenti, potrebbe decretare la fine della carriera di Storari, come detto, fresco quarantenne in cerca di riscatto.