Milan, sollievo Montella a Milanello. Abate e Kucka si allenano in gruppo

Juraj Kucka, acmilan.com

Il Milan è tornato in campo oggi pomeriggio a Milanello per preparare la sfida di Giovedì sera contro il Torino a San Siro in Coppa Italia. Gara secca e ad eliminazione diretta, con Montella che non vorrà fare brutte figure visto che i rossoneri sono vice campioni in carica del torneo e che la Supercoppa è arrivata anche grazie alla finale all'Olimpico dello scorso Maggio.

Nella seduta odierna c'erano da valutare le condizioni soprattutto di Kucka e Abate, entrambi alle prese con dei problemi ad un ginocchio. Entrambi si sono allenati, sotto una debole nevicata, insieme al resto dei compagni e si possono quindi considerare recuperati e a disposizione di Montella per la gara contro l'ex Mihajlovic. Kucka era rimasto fuori dalla gara contro il Cagliari di domenica a causa di un colpo rimediato in allenamento. In conferenza stampa Montella aveva spiegato che il ginocchio interessato era quello operato qualche stagione fa e che quindi per precauzione si preferiva non rischiare. I sostituti, a livello numerico, non mancano ai rossoneri, in più le tre partite in una settimana hanno indotto alla prudenza.

Altro allarme rientrato quello legato alle condizioni di Abate, costretto ad uscire nel corso del primo tempo contro i sardi dopo un duro impatto con Bruno Alves. Già nell'immediato post partita si respirava cauto ottimismo rispetto alle condizioni del suo ginocchio e la giornata di oggi ha confermato le sensazioni positive delle scorse ore in casa rossonera. Montella, in questo modo, potrà scegliere con relativa tranquillità chi far scendere in campo Giovedì sera. Da segnalare che Romagnoli non è sceso in campo a causa di un attacco febbrile che lo mette in dubbio per l'amore Coppa Italia. Se anche qui dovesse prevalere la prudenza da parte dello staff medico rossonero ecco che accanto a Gustavo Gomez, sicuro di una maglia da titolare, potrebbe essere costretto Paletta a fare gli straordinari. A meno che non venga rilanciato dal primo minuto Zapata, da tanti mesi lontano dal campo.