Milan, comunicato ufficiale: Storari fino al 30 giugno. Gabriel rinnova e va in prestito a Cagliari

Fonte foto: Bordo Campo

La notizia era nell'aria già da questa mattina, ma, pochi minuti fa, è arrivata anche l'ufficialità. Si è conclusa la trattativa per il ritorno di Marco Storari al Milan, con lo scambio che porterà Gabriel al Cagliari.

Dopo il dietrofront dei giorni scorsi, ieri sera le due dirigenze si sono incontrate ed hanno finalmente trovato un accordo. Storari ritorna al Milan dopo le parentesi del 2007 e del 2009 firmando un contratto fino a fine giugno. Invece, il giovane brasiliano, prima di volare in Sardegna, ha rinnonvato con il club rossonero fino al 2019.

Proprio lo stesso Gabriel, ai microfoni dei colleghi di MilanNews.it, ha parlato dell'affare appena concluso: "Sono contento per questa nuova esperienza. Prima devo ambientarmi, allenarmi, le cose non sono così semplici. Facciamo passo dopo passo. Il futuro? Non sappiamo cosa succederà domani, penso a fare bene passo dopo passo. Il Milan rimane nel cuore, vado con tranquillità. Ciò che succederà a luglio vedremo, ora sono contento e ringrazio la società per avermi dato questa opportunità".

IL COMUNICATO UFFICIALE

Dopo le visite alla clinica "La Madonnina" per Storari e Gabriel, e gli ultimi dettagli sitemati a Casa Milan, ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club rossonero. "AC Milan comunica di aver tesserato fino al 30/06/2017 Marco Storari e di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30/06/2017 Gabriel al Cagliari Calcio. Contestualmente Gabriel ha prolungato il proprio contratto fino al 30/06/2019.