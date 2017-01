Coppa Italia 2016/17 - Le ultime da Milanello: out Antonelli e Romagnoli - https://twitter.com/acmilan

Questa settimana è ritornata la Coppa Italia e domani sera toccherà al Milan scendere in campo. A San Siro arriverà il Torino dell'ex Sinisa Mihajlovic.

Sarà sicuramente una partita combattuta, una sfida da Serie A: in campionato i rossoneri hanno avuto la meglio sui granata per 3-2 (grazie a un rigore parato da Donnarumma a Belotti allo scadere ndr). Ma domani sarà tutta un'altra storia.

Dopo la sofferta vittoria di domenica contro il Cagliari, per il Milan arriva subito un banco di prova determinante. Però Vincenzo Montella dovrà fare i conti con parecchie assenze. Difatti per la partita di domani sera non sono stati convocati: Mati Fernandez, Alessio Romagnoli (febbre) e Luca Antonelli, oltre a Niang squalificato. Ma andiamo a leggere il comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale del club di via Aldo Rossi.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Ecco i 23 convocati di Montella per il match di domani contro il Torino:

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari.

DIFENSORI: Abate, Calabria, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa.

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Lapadula, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

Vincenzo Montella su domani ha le idee chiare: "Teniamo molto alla Coppa Italia -le sue parole in conferenza stampa-è uno dei nostri obiettivi stagionali. Pensiamo solo a questa partita. E' una gara secca e quindi dobbiamo giocarla come se fosse una finale". Dunque, si il tecnico campano farà qualche cambio per dare fiducia al gruppo e per far rifiatare qualche pedina importante in vista dell'impegno sempre con il Torino in campionato, ma ci saranno molti giocatori titolari.

In porta troveremo Donnarumma, nonostante il ritorno di Storari al Milan, sulla destra si rivedrà Calabria dopo parecchi mesi, sulla sinistra ci sarà come sempre De Sciglio e Gomez affiancherà Paletta nel cuore della difesa. Centrocampo inedito con Kucka, Sosa, Bertolacci. In attacco dal primo minuto Lapadula, ai suoi lati Bonaventura e Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura