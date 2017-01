Milan-Torino, in Coppa Italia Montella sceglie di cambiare in ogni reparto

Vincenzo Montella, cagliarinews24.com

La Coppa Italia è un obiettivo per il Milan di Montella, come ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa, ma è chiaro che la priorità resta il campionato e allora, come spesso succede, contro il Torino di Mihajlovic questa sera a San Siro ci sarà spazio dal primo minuto per diversi giocatori poco impiegati fino a questo momento e per qualcuno che ha bisogno di ritrovare la migliore condizione fisica.

Situazioni che non riguardano assolutamente Gigio Donnarumma che sarà regolarmente al proprio posto in porta. Davanti a lui ci sarà una linea di difesa praticamente inedita. Romagnoli è stato colpito dall'influenza e non sarà della gara (la speranza del Milan è di recuperarlo per la gara di campionato sempre contro i granata Lunedì sera) e allora al centro della difesa ci saranno Paletta e Gustavo Gomez, con il paraguaiano che torna dopo qualche gara passata per intero in panchina. I due avevano giocato insieme nel derby e tutto sommato la prestazione era stata positiva. A destra torna a vedersi Calabria che finalmente ha risolto i suoi problemi alla caviglia e può tornare così in campo. Montella crede molto nel classe '96, prodotto del settore giovanile rossonero. Non a caso, forse, lo rilancia subito dal primo minuto, anche per fargli ritrovare la condizione fisica migliore. A sinistra, invece, ancora De Sciglio.

Si cambia anche a centrocampo. Locatelli si siederà in panchina, così come Pasalic. In mezzo agirà quindi un trio mai visto fino a questo momento. Il rientrante Kucka torna nella sua posizione classica a destra, davanti alla difesa ci sarà Sosa, chiamato a far vedere qualcosa in più rispetto a questi primi mesi, mentre a sinistra giocherà quel Bertolacci per cui Montella ha avuto parole di stima importanti nel corso delle ultime settimane. Opportunità da sfruttare anche per l'ex Genoa, visto l'affollamento numerico nella zona centrale del campo. Da ultimo, variazioni anche nel tridente offensivo. Chi non si ferma è Suso, a cui Montella proprio non vuole e forse non può rinunciare in questo momento. A sinistra, invece, avanza Bonaventura, a ricomporre quella coppia di esterni d'attacco vista contro la Juventus a Doha. Il centravanti sarà Gianluca Lapadula, pronto ancora una volta a mettere in difficoltà Montella con la sua voglia e la sua grinta. Magari anche con qualche rete.

Probabile formazione