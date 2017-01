Milan - Torino diretta, Coppa Italia 2016/2017 LIVE (21.00)

Aggiorna il contenuto

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Milan - Torino, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Una partita secca, da dentro o fuori. Sono questi gli ottavi di Coppa Italia. Chi vincerà tra Milan e Torino accederà ai quarti di finale contro la Juventus. Ricordiamo che la vittoria di questa competizione porta a una qualificazione diretta ai gironi della prossima Europa League.

Il Milan ha chiuso il 2016 alla grande grazie alla vittoria della Supercoppa contro la Juventus ed ha iniziato al meglio il 2017 vincendo contro il Cagliari domenica scorsa. Il Toro invece è reduce da un pareggio senza reti contro il Sassuolo.

I rossoneri affronteranno il Torino dell'ex Sinisa Mihajlovic, colui che li ha portati in finale di Coppa Italia nella scorsa stagione, per ben due volte nei prossimi 5 giorni: domani infatti andrà in scena a San Siro l'ottavo di finale di Coppa Italia mentre lunedì prossimo entrambe le squadre si ritroveranno contro per la prima partita del girone di ritorno.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "Da giocatore non l'ho mai vinta, da allenatore sono arrivato in finale con la Fiorentina e l'anno successivo siamo usciti in semifinale. Tengo molto a questa competizione. Qualche cambio lo farò, ma non stravolgerò la formazione. Concettualmente non farò più di un cambio per reparto".

Sinisa Mihajlovic: "Nelle partite secche sinora abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti e quindi andiamo a San Siro fiduciosi, cercando di passare il turno. Sappiamo che non sarà facile, ma anche che non è impossibile".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari.

DIFENSORI: Abate, Calabria, De Sciglio, Ely, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata.

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa.

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Lapadula, Suso

Torino

PORTIERI: Tommaso CUCCHIETTI, Joe HART, Daniele PADELLI



DIFENSORI: Arlind AJETI, Antonio BARRECA, CARLAO (maglia numero 5), Lorenzo DE SILVESTRI, Emiliano MORETTI, Luca ROSSETTINI, Davide ZAPPACOSTA



CENTROCAMPISTI: Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Samuel GUSTAFSON, Sasa LUKIC, Joel OBI, Mirko VALDIFIORI



ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Lucas BOYE’, Juan ITURBE, Adem LJAJIC, Maxi LOPEZ, Josef MARTINEZ

LE PROBABILE FORMAZIONI

Vincenzo Montella punta alla Coppa Italia, quindi questa sera non ci saranno troppe rivoluzioni. In porta troveremo Donnarumma, sulla destra si rivedrà Calabria dopo parecchi mesi, sulla sinistra De Sciglio e Gomez affiancherà Paletta nel cuore della difesa. Centrocampo inedito con Kucka, Sosa, Bertolacci. In attacco dal primo minuto Lapadula, ai suoi lati Bonaventura e Suso.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Paletta, Gomez, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura

In porta Padelli. Nella difesa a quattro potrebbe trovare spazio De Silvestri, mentre a sinistra ci sarà Barreca; coppia centrale composta da Rossettini e Moretti. A centro campo spazio a Valdifiori, con Baselli e Benassi pronti ad agire da mezzale. Davanti, esordio dal primo minuto di Iturbe e a completare il tridente ci dovrebbero essere Ljajic e Belotti.

TORINO (4-3-3): Padelli; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iturbe, Belotti, Ljajic

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

In questa stagione c'è da registrare soltanto un precedente: il 3-2 della prima giornata di campionato in favore del Milan. Risultato che fu deciso, si dalla tripletta di Bacca, ma soprattutto dal rigore parato da Donnarumma a Belotti nei minuti di recupero.

I precedenti in Coppa Italia sorridono al Torino: i granata hanno vinto otto dei ventuno match disputati finora contro il Milan. I rossoneri ne hanno vinti soltanto cinque.