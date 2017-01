Milan, offerta del Cesena per Ely ed intanto Deulofeu si avvicina

Fonte foto: Daily Star

Questa sera il Milan sarà impegnato a San Siro contro il Torino per l'impegno in Coppa Italia. Intanto in casa rossonera si sta lavorando al mercato in uscita, ma soprattutto a quello in entrata.

ELY VERSO LA B, OGGI VISITE MEDICHE PER LUIZ ADRIANO

Tra i partenti c'è sicuramente Rodrigo Ely: il difensore non è mai stato schierato, neanche un minuto, finora da Montella. Secondo il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il brasiliano ha già le valigie pronte e su di lui, oltre il Siviglia, ci sarebbero anche un paio di squadre di Serie B, tra cui il Cesena. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, Ely quasi certamente rifiuterà quest'ultima scelta in quanto aspetta un’offerta da un campionato più competitivo. Intanto oggi un altro brasiliano, Luiz Adriano, sosterrà le visite mediche a Villa Stuart (e non più in Germania ndr) per poi volare in Russia per la firma del contratto con lo Spartak Mosca.

DEULOFEU SI AVVICINA

C'è ottimismo per l'arrivo di Gerard Deulofeu al Milan: Secondo quanto riferito dagli esperti di Calciomercato di Sky Sport, l'Everton potrebbe accettare la proposta dei rossoneri di un prestito con diritto di riscatto per il giovane spagnolo. Ottimismo perchè il club inglese ha acquistato Belfodil e starebbe per concludere anche con Morgan Schneiderlin del Manchester United. Quindi la dirigenza dell'Everton potrebbe lasciare partire Gerard Deulofeu direzione di Milano, il quale avrebbe già trovato un accordo con i dirigenti del club di via Aldo Rossi. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, Deulofeu al Milan ritroverebbe due suoi ex compagni: Carlos Bacca ai tempi del Siviglia e Suso con il quale ha giocato nelle giovanili della Roja.

Montella ha bisogno di una valida alternativa ai suoi esterni d'attacco (Niang e Suso). Adriano Galliani non ha fretta di chiudere al più presto, ma ricordiamo che lo spagnolo dell'Everton è il primo e soprattutto l'unico obiettivo di mercato del Milan, per questa sessione di riparazione. Il tecnico rossonero vorrebbe anche altri giocatori, ma dovrà aspettare il tanto atteso closing. Nel frattempo dovrà accontentarsi di quello che ha e per il momento, risultati alla mano, ci sta riuscendo alla grande.