AC Milan: sirene inglesi per M'baye Niang

Niang esulta dopo un suo gol alla lazio | Source: calciomercato.com

Il West Ham punta tutto su Niang. Il talentuoso francese, autore di una prima parte di stagione condita da ottime prestazioni, avrebbe molto mercato dalle parti dell'Olympic Stadium. Rinato sotto l'attenta gestione targata Vincenzo Montella, l'esterno ex Montpellier e Genoa ha impressionato per il suo dribbling ubriacante, capace spesso di spaccare in due le difese avversarie. Nonostante alcuni blackout incomprensibili, negativa tendenza da eliminare per emergere completamente, Niang si è confermato dunque un giocatore di spessore, un punto fermo dello scacchiere tattico del Diavolo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, gli Hammers starebbero seriamente pensando al francese per rinforzare il proprio attacco, meno performante del previsto a causa anche dei continui infortuni di Feghouli, che ne hanno condizionato il cammino in Premier League. Per ora, comunque, l'interesse del West Ham è solo una suggestione che, al massimo, potrebbe divenire realtà in estate. L'interesse del Milan per Deulofeu, comunque, potrebbe spingere Niang verso la cessione, con un'ottima plusvalenza, forse l'ultima, realizzata da Galliani.

A favorire la trattativa, infine, l'occhio strizzato dal giocatore verso la Premier League, campionato da sempre in cima alla lista dei desideri del francese, che mai ha nascosto il suo amore verso il massimo campionato inglese di calcio. Per coronare l'obiettivo c'è però da giocare al massimo il girone di ritorno, per confermarsi così come uno dei più cristallini talenti del panorama calcistico europeo.