Coppa Italia 2016/17 - Milan-Torino, le formazioni ufficiali

Tutto pronto a San Siro per l'ultimo incontro di questa prima tre gironi di Coppa Italia 2016/17. Nel catino milanese, i rossoneri di Vincenzo Montella sfidano il Torino di Sinisa Mihajlovic. Dopo la rocambolesca vittoria in campionato, il Milan vuole bissare contro i granata anche in coppa, alimentando i sogni di un altro successo stagionale dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Doha.

Nel frattempo, necessario superare il primo step, alquanto difficile. Queste le scelte di formazione dei due mister, che ad un'ora dall'inizio della sfida hanno reso noti gli undici che inizieranno la gara.

Conferma il 4-3-3 anche Montella, che ruota gli interpreti a sua disposizione. Lapadula prende il posto di Bacca al centro dell'attacco, con Bonaventura e Suso ai suoi lati. A centrocampo c'è Bertolacci con Kucka interditore, mentre Sosa sarà il regista davanti alla difesa composta da De Sciglio e Abate sulle corsie laterali, Paletta e Gomez centralmente davanti a Donnarumma.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, De Sciglio; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura. All: Montella.

Esordio dal primo minuto per Juan Manuel Iturbe negli ospiti, che confermano il classico 4-3-3, con Mihajlovic che non attua turnover e va a caccia del bersaglio grosso. Hart tra i pali, De Silvestri e Barreca i terzini, con Moretti e Rossettini al centro. Baselli e Benassi ai lati di Valdifiori, mentre l'ex Roma, con Ljajic agiranno ai lati di Belotti.

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Moretti, Rossettini, Barreca; Baselli, Valdifiori, Benassi; Iturbe, Belotti, Ljajic. All: Mihajlovic.