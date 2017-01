Milan, Galliani frena su De Sciglio: "C'è tempo per il rinnovo"

Adriano Galliani - Twitter.com

Il Milan si gode la vittoria in Coppa Italia contro il Torino per 2-1. Un successo che vale il passaggio del turno, nei quarti di finale nobile incrocio con la Juventus.

Nel frattempo, Adriano Galliani è intervenuto quest'oggi ed ha fatto il punto della situazione in ottica mercato. Capitolo Mattia De Sciglio: la Juventus è sempre sullo sfondo per il difensore rossonero, ma l'ad chiarisce che non sono in corso trattative per la cessione del terzino: "Non ho mai parlato con la Juventus per De Sciglio, ha un contratto di 18 mesi, abbiamo tutto il tempo. Rinnovo? Voi lo sapete benissimo, il Milan è un periodo... Ci sono dei contratti fra potenziali venditori e acquirenti, la cifra dev'essere zero. Nel primo mercato prendemmo Braida e vincemmo il campionato".

Una battuta sulla vittoria di ieri, dopo un primo tempo sottotono, il Milan ha ribaltato il risultato nella seconda parte della gara dove ha mostrato il suo consueto grande carattere. Bene anche quei giocatori che finora non hanno trovato molto spazio (almeno in campionato ndr): "Le notizie positive arrivano dalle buone prestazioni di Sosa e Gustavo Gomez. Ieri sera non hanno giocato Romagnoli, Bacca, Niang, abbiamo qualche giocatore per il girone di ritorno. Mihajlovic? Non l'ho visto, ci sentiamo ogni tanto al telefono, ho un bellissimo rapporto con Sinisa. E' un periodo che giochiamo spesso con la Juventus, prima la finale di Coppa Italia. Qualche anno fa ci capitava con il Barcellona, ora con loro e sono sfide molto eccitanti. Suso e Bonaventura? Io le regole del calcio le conosco, ho fatto 10 anni di Monza e 31 di Milan, chi vince è un bel ragazzo e il resto è un ricordo. Non bisogna eccitarsi quando si vince".

Sul mercato in entrata, il club rossonero ha un unico obbiettivo, Deulofeu: "Nessuna novità, non ci sono ancora risposte, se arriva bene sennò stiamo come stiamo".