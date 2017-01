Partita Torino - Milan in diretta, Serie A 2017 Live (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buona giornata e benvenuti alla diretta scritta di Torino-Milan, gara valida per la 20° giornata della Serie A Tim 2016/17. Sono Arianna Radice e vi racconterò il match con aggiornamenti minuto per minuto. Restate con noi!

Questa sera Milan e Torino si incontreranno per la terza volta in questa stagione: dopo la sconfitta alla prima di campionato e soprattutto dopo la rimonta in Coppa Italia, i granata dell'ex Sinisa Mihajlovic, nel posticipo della 20esima giornata, avranno la possibilità di riscattarsi e vendicarsi. Il Torino ha bisogno di un successo per continuare a a rincorrere un posto in Europa.

Fonte foto: acmilan.com

Il Milan dal canto suo cercherà la vittoria per dare continuità alla classifica. Con le vittorie delle dirette concorrenti per la Champions League, i ragazzi di Montella non vogliono perdere il treno dell'Europa che conta.

Mihajlovic in extremis recupera Falque, ma dovrà fare a meno di Castan. Montella dovrà rinunciare a Poli e a De Sciglio (out per un problema al tallone) e potrebbe lasciare in panchina Niang.

Fonte foto: acmilan.com

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Mihajlovic: "Sappiamo pregi e difetti del Milan e cercheremo di sfruttarli. Dovremo essere lucidi e fare ciò che abbiamo preparato. Ogni giocatatore sa quello che deve fare e lo dovrà fare in campo non dobbiamo solo difenderci".

Montella: "Non mi sento penalizzato per il mercato. Mi sento un privilegiato ad allenare il Milan. Abbiamo recuperato Bertolacci e Calabria dopo lunghi infortuni, Sosa sta meglio, tra un po' recuperiamo Montolivo e spero di coinvolgere di più anche Zapata".

Fonte foto: acmilan.com

CONVOCATI

Torino

Portieri: Tommaso CUCCHIETTI, Joe HART, Daniele PADELLI

Difensori: Arlind AJETI, Antonio BARRECA, CARLAO, Lorenzo DE SILVESTRI, Emiliano MORETTI, Luca ROSSETTINI, Davide ZAPPACOSTA

Centrocampisti: Daniele BASELLI, Marco BENASSI, Samuel GUSTAFSON, Sasa LUKIC, Joel OBI, Mirko VALDIFIORI

Attaccanti: Andrea BELOTTI, Lucas BOYE’, Iago FALQUE, Juan ITURBE, Adem LJAJIC, Maxi LOPEZ

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Calabria, Ely, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone (63), Lapadula, Niang, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Davanti a Hart, giocheranno Rossettini e Moretti, sulle fasce Barreca e Davide Zappacosta, che in Coppa Italia ha rifiatato per 90′. A centrocampo ballottaggio tra Obi e Baselli per affiancare Valdifiori e Benassi. In attacco il tridente granata dovrebbere essere composto da Falque, Belotti e Ljajic.

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi; Falque, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic

Indisponibili: Acquah, Molinaro, Castan

In porta ci sarà come sempre Gigio Donnarumma, difesa a quattro composta da Abate sulla destra, Calabria addattato sulla sinistra e come coppia centrale ritroviamo Paletta e Romagnoli. Montella potrebbe avanzare Bonaventura nel tridente, promuovendo Bertolacci in mediana con Locatelli in cabina di regia e Kucka a completare il reparto. Il numero 5 rossonero affiancherà in attacco Carlos Bacca e Suso.

Probabile formazione (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Calabria; Kucka, Locatelli, Bertolacci; Bonaventura, Suso, Bacca. All. Montella

squalificati: nessuno

indisponibili: Mati Fernandez, Montolivo, Antonelli, Poli, De Sciglio

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

Torino ha vinto solo uno degli ultimi 39 incroci di campionato con il Milan: 20 pareggi e 18 successi rossoneri nel parziale.

Tuttavia, 14 delle ultime 19 sfide disputate a Torino tra i granata ed i rossoneri sono finite in pareggio, quattro le vittorie del Milan, una del Toro.

Fonte foto: acmilan.com

Il Milan è l’unico club a non avere ancora subito gol su rigore in questa Serie A (2 quelli subiti, uno contro il Torino).

L’età media dei giocatori schierati dal club rossonero in questo campionato è 25 anni e 190 giorni, la più bassa tra le squadre della Serie A 2016/17.

[Statistiche Opta]