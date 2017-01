Il Toro si fa rimontare due gol: Bertolacci e Bacca rispondono a Belotti e Benassi

Bella gara quella svoltasi a Torino fra i granata di Sinisa Mihajlovic e il Milan di Vincenzo Montella. Il primo tempo regala tantissime emozioni, ricco di occasione da gol, di cui due trasformate dal Torino con Belotti prima e Benassi poi. Ljajic fallisce dal dischetto il colpo del 3-0, poi si risveglia il Milan. Nel secondo tempo in un quarto d'ora i rossoneri raggiungono il pareggio con i gol di Bertolacci e poi di Bacca su rigore. Nei minuti finali viene espulso Romagnoli per doppia ammonizione. Incolore l'entrata a partita in corso di Iturbe.

Immagini dell'andata con Obi e Montolivo | Toro News

A metà del secondo minuto Paletta rischia il pasticcio sbagliando un passaggio da ultimo uomo, con Obi che sulla pressione devia il pallone verso la porta, ma senza trovarla. Al sesto minuto, ottimo il suggerimento di Benassi per Belotti che va alla conclusione, ma Donnarumma si fa trovare pronto e respinge. Ci prova ancora il Torino al quattordicesimo con Iago Falque, l'ex Roma scarica un buon mancino dal limite, palla oltre la traversa. Passano al ventunesimo i granata, ancora una volta con il Gallo Belotti. Bravissimo Iago Falque a proteggere la palla in area di rigore, poi Ljajic prende la palla e calcia male, trovando però Belotti che conclude bene rasoterra e batte Donnarumma.

Raddoppia il Toro al minuto 27 con Marco Benassi. Iago Falque tira, Donnarumma respinge, arriva poi Obi che tiene viva l'azione assieme alla collaborazione di Belotti che la dà a Ljajic, tiro cross del serbo che trova la deviazione di tacco vincente dell'ex-Inter Benassi. Solo quattro minuti dopo il Torino ha l'occasione per chiudere virtualmente la partita. Barreca entra in area e Abate lo mette giù, Tagliavento concede il rigore ai granata, che però Ljajic sbaglia con una conclusione centrale da dimenticare parata da Donnarumma, sulla ribattuta Iago Falque non riesce a tenere basso il pallone e lo manda oltre la traversa. Tra il 38' e il 42' doppia occasione per Suso, prima con un sinistro dal limite che impegna Hart e costringe il portierone inglese a rifugiarsi in angolo, poi su punizione, trovando ancora Hart pronto a neutralizzare la conclusione. Al 44' ultima azione del primo tempo, con Bertolacci ben innestato che da distanza ravvicinata non riesce a battere Hart, insuperabile fino ad ora.

Belotti esulta dopo l'1-0 | eurosport.com

Inizia la ripresa e dopo pochi minuti è nuovamente Belotti a rendersi pericoloso di testa su cross di Barreca, pronto come al solito Donnarumma. Al cinquantacinquesimo accorcia le distanze il Milan con Bertolacci, gol molto rocambolesco dell'ex Genoa, sembrava che Hart l'avesse salvata, ma la palla era già entrata dopo l'intervento dell'ex Manchester City. Nell'azione successiva gol annullato a Benassi per fuorigioco. Pareggio al sessantesimo, quando Rossettini trattiene in area Paletta. Successivamente freddissimo Bacca nel trasformare il rigore che porta sul 2-2, spiazzato Hart.

Ci prova Ljajic a far tornare in vantaggio il Toro al minuto 69 con un gran destro da fuori che finisce di poco a lato dell'incrocio dei pali. Ancora vicino al 3-2 il Torino con Belotti, che gira benissimo un cross di Benassi, senza però trovare la porta di Donnarumma.

Minuto 87, ci prova ancora Adem Ljajic con un destro potente indirizzato all'incrocio dei pali, Donnarumma vola e la toglie dallo specchio della porta mettendola in angolo. Allo scadere dell'ottantesimo minuto di gioco, fallo di Romagnoli su Belotti, l'ex Roma era già ammonito, Tagliavento estrae il secondo giallo ed è rosso per il difensore rossonero. Nei quattro minuti di recupero il Torino non riesce a sfruttare la superiorità numerica e la partita termina sul 2-2, con i granata che forse meritavano qualcosa in più.