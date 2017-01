Milan, UFFICIALE: rinnova Bonaventura

Google Plus

Giacomo Bonaventura - Getty images

Giacomo Bonaventura è sempre più rossonero: il centrocampista di San Severino Marche ha rinnonvato con il Milan fino al 2020. Qui i breve il comunicato apparso sul sito ufficiale del club di via Aldo Rossi

AC Milan comunica di aver prolungato al 30 giugno 2020 il contratto economico di Giacomo Bonaventura.

E' un rinnovo molto importante in casa Milan: Bonaventura è una delle colonne di questa squadra ed è molto legato a questa maglia e ai tifosi. Secondo Premium Sport, nell'incontro tra Galliani e Raiola, c'è stato pure il tempo di parlare di un altro rinnovo, ovvero quello di Gigio Donnarumma: il portiere ha un contratto da minorenne fino al 2018, ma, in questo caso, l'agente aspetterà il tanto atteso closing per "aggiornare" la situazione. La volontà di Donnarumma è quella di rimanere a vita al Milan, ma servirà un vero progetto. Su di lui ci sono molti top club europei.