Milan, ottimismo Deulofeu. Galliani: "Fatta una nuova offerta all'Everton"

Gerard Deulofeu, it.eurosport.com

Deulofeu ad oltranza, questa la strategia in casa Milan per cercare di regalare a Vincenzo Montella un'alternativa agli esterni d'attacco. È lui il nome cerchiato in rosso sull'agenda di Adriano Galliani da diversi giorni, con l'Everton che però fino a questo momento aveva alzato le barricate. Sia in società sia attraverso le parole del tecnico Koeman.

Nelle ultime ore la situazione è cambiata e in una direzione che fa pensare bene in casa rossonera. Nel pomeriggio, infatti, erano arrivate poche, ma significative parole da parte di Koeman su Deulofeu: "Il ragazzo è libero di cercarsi un nuovo club." Musica per le orecchie rossonere, visto che le resistenze dell'olandese erano uno degli ostacoli all'affare, insieme alle pretese dello stesso Everton. Niente prestiti secchi o anche con diritto di riscatto: solo obblighi di riscatto o cessione da subito a titolo definitivo. Due condizioni che il Milan ad oggi non può soddisfare per i noti vincoli legati al mercato condiviso insieme a SES. L'Everton, però, ha lavorato anche in entrata e ha già acquistato l'eventuale sostituto, anche solo a livello numerico di Deulofeu.

Alle parole di Koeman sono seguiti dei contatti fra i club dove l'Everton ha aperto all'ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Galliani, puntando forte anche sulla volontà di Deulofeu di venire al Milan per avere più spazio non ha perso tempo e ha subito mandato una nuova offerta direzione Liverpool come ha confermato uscendo da Casa Milan: "Abbiamo fatto una nuova offerta all’Everton per Deulofeu: prestito oneroso con diritto di riscatto. Abbiamo fatto un passo in avanti, speriamo che la nostra nuova proposta venga accettata. Ho inviato poco una mail con questa ultima e definitiva offerta. Ora attendiamo la risposta dell’Everton." Il Barcellona vanta un diritto di recompra e una prelazione, ma non si opporrebbe al passaggio in rossonero di Deulofeu. Ore calde, Montella aspetta con fiducia un piccolo regalo di mercato.