Milan - Napoli in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (20.45)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di Milan - Napoli, secondo anticipo della 21a giornata di Serie A Tim 2016/2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il big match di San Siro. Restate sintonizzati!

Il Napoli occupa la terza posizione della classifica e ha finora accumulato quattro punti in più rispetto al Milan.

Per i rossoneri gennaio può essere uno vero spartiacque della stagione: la squadra di Montella nel giro di pochi giorni sfiderà il Napoli (in campionato) e la Juventus (in Coppa Italia).

Con due successi, il Milan potrebbe andare a -1 dal Napoli (e quindi virtualmente a +2 visto che deve recuperare la partita contro il Bologna ndr) e fare lo sgambetto, per la terza volta in stagione, alla Juventus di Allegri.

Dall'altra parte il Napoli verrà a Milano voglioso di fare risultato e provare ad agganciare, almeno per una notte, la Roma al secondo posto. Sarri però deve rimediare all'emergenza in difesa.

Assenze pesanti anche per il Milan, questa sera mancheranno tre titolari: De Sciglio per problemi fisici, mentre Locatelli e Romagnoli per squalifica

Secondo il Corriere dello Sport Milan-Napoli sarà una sfida mondiale: ci saranno un miliardo di persone alla tv questa sera.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "In classifica siamo tutti molto vicini, quindi puoi pensare di ambire a qualcosa di più dell'Europa League ma anche di non andare in Europa League. Ci sono tante squadre in corsa, si deve alzare l'asticella anche per arrivare in Europa League".

Maurizio Sarri: "Loro hanno fatto passi in avanti importanti grazie al loro allenatore, hanno ricompattato l'ambiente e non era facile, quindi tutte componenti positive. Per noi sarà difficile, è un campionato strano, per rimanere in alto non puoi sbagliare con le medio piccole e per altri discorsi devi vincere gli scontri diretti".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Ely, Gomez, Paletta, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Pasalic, Poli, Sosa

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Lapadula, Niang, Suso.

Napoli

Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maggio, Hysaj, Lasicki, Tonelli, Maksimovic, Strinic, Diawara, Jorginho, Allan, Hamsik, Rog, Zielinski, Insigne, Callejon, Giaccherini, Mertens, Pavoletti, Gabbiadini

PROBABILI FORMAZIONI

Problemi in difesa per Montella. Donnarumma sarà come sempre tra i pali, vista l'assenza di Romagnoli, sarà Gomez ad affiancare Paletta al centro della difesa. A destra troveremo capitan Abate e sulla sinistra ballottaggio tra Calabria ed Antonelli, con il primo leggermente favorito.

Passiamo al centrocampo dove Montella deve ancora risolvere qualche rebus. Al posto dello squalificato Locatelli giocherà Sosa, Kucka partirà dal primo minuto e uno tra Pasalic e Bertolacci completeranno il reparto. Al momento sembra in vantaggio il croato. Invece pochi dubbi sul tridente d'attacco: Suso. Bacca e Bonaventura proverà a impensierire la retroguardia del Napoli.

Milan (4-3-3) - Donnarumma, Abate, Gomez, Paletta, Calabria; Sosa, Pasalic/Bertolacci, Kucka; Bonaventura, Suso, Bacca. All.: Vincenzo Montella

Squalificati: Romagnoli (1), Locatelli (1)

Indisponibili: Fernandez, Montolivo, Poli

Emergenze difesa anche per Maurizio Sarri: in porta Reina, Albiol è stato colto da attacco influenzale, ma, molto probabilmente, sarà della partita. Al suo fianco resta in dubbio Tonelli, acciaccato, con Maksimovic che scalda i motor. Hysaj ed il ritrovato Strinic sulla sinistra

In cabina di regia troviamo Diawara, che comporrà il terzetto del centrocampo con Zielinski ed Hamsik. Il tridente offensivo sarà composto da Mertens falso nueve, oltre che da Insigne a sinistra e Callejon sulla destra.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Strinic; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Koulibaly, Ghoulam, El Kaddouri, Milik, Chiriches

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Napoli è imbattuto da quattro sfide contro il Milan in Serie A (3V, 1N) ed ha perso una sola volta nelle ultime 11 partite contro i rossoneri in campionato (6V, 4N) realizzando 23 reti nel complesso (2.1 di media a partita).

Per il Milan una sola vittoria nelle ultime quattro giornate di Serie A: non era ancora accaduto ai rossoneri in questa stagione.

Quinto confronto nella massima serie tra Vincenzo Montella e Maurizio Sarri: in vantaggio il tecnico toscano per due vittorie a una.

Il Milan ha vinto 32 dei 68 precedenti casalinghi con il Napoli in Serie A (47.1%). Il Diavolo ha vinto solo uno degli ultimi cinque confronti interni con gli azzurri in campionato (2 pareggi, 2 sconfitte): 2-0 nel dicembre 2014

