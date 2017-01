Verso Juventus - Milan, i convocati di Montella: c'è Deulofeu, assente Niang

Google Plus

fonte foto: https://twitter.com/acmilan

Domani allo Stadium è in programma Juventus-Milan, quarto di finale di Coppa Italia. Sicuramente per i bianconeri una rivincita ravvicinata dopo lo scotto di Doha, invece i rossoneri vogliono ritornare alla vittoria dopo il ko contro il Napoli in campionato.

Andiamo a vedere i convocati di Vincenzo Montella per la sfida contro la Juventus: presente il nuovo aquisto Deulofeu, assente invece Niang, prossimo a lasciare i rossoneri (in prestito ndr).

I CONVOCATI

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, De Sciglio, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Bonaventura, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa, Mati Fernandez

ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Suso