Milan, Ocampos vicinissimo

Ocampos salta un avversario | Spource: pianetagenoa1893.it

Lucas Ocampos ed il Milan, un matrimonio che potrebbe concretizzarsi nel giro di pochissime ore. Nonostante l'iniziale complessità dell'operazione, infatti, Galliani ha trovato nello storico "alleato" Preziosi un aiuto importante, con il patron del Genoa che ha di fatto dato l'ok all'operazione. Dopo l'addio di Niang, divenuto in poco tempo esubero per i rossoneri, ecco dunque l'argentino, un calciatore guizzante ed imprendibile, se in giornata.

Con il benestare del Genoa, c'è ora da convincere il Marsiglia, che ne detiene il cartellino dal 2015, quando venne ufficializzato il passaggio dal Monaco. Ala sinistra naturale, l'argentino andrebbe a rimpiazzare il partente Niang, giocandosi il posto con Deulofeu, approdato in prestito dall'Everton. Si concretizza così una trattativa nata come semplice voce di mercato ma confermatasi, nel giro di poche ora, come uno dei più interessanti affari di questa sessione invernale di un calciomercato, fino ad ora, a fortissime tinte rossonere.