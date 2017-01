Milan, Rudi Garcia chiede Lapadula: i rossoneri fissano il prezzo, il Marsiglia ci pensa

Gianluca Lapadula, attaccante ex Teramo e Pescara, corteggiato dall'OM di Rudi Garcia. Fonte foto: Getty Images Europe.

In Francia, al contrario di quella che è stata la tendenza dominante nelle ultime sessioni di calciomercato, in questo gennaio di riparazione, sono tanti gli affari che stanno interessando da vicino l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia.

Mentre il Velodrome sogna di rivedere con la maglia dell'OM Dimitri Payet, figliol prodigo arrivato allo scontro con il West Ham pur di tornare a casa, la dirigenza dell'OM sta creando i presupposti per mettere a segno un altro colpo in attacco. Già; dopo aver colto al volo l'opportunità legata a Patrice Evra, legatosi al club per i prossimi 18 mesi, ora il Marsiglia punta ad un altro calciatore militante nella nostra Serie A.

Stiamo parlando di Gianluca Lapadula, famelico centravanti del Milan che in questa stagione ha saputo conquistarsi l'affetto di San Siro con sudore e sacrificio. Lapa, uomo forte e controcorrente, capace di arrivare al Milan dopo stagioni da record con Teramo e Pescara, è ambito - secondo quelle che sono le indiscrezioni di L'Equipe - proprio dall'OM. Il Milan, che al momento non ha ancora ricevuto nessuna offerta ufficiale per il proprio numero nove, in queste ore sta attendendo la risposta positiva del club francese in merito alla questione Ocampos.

Il matrimonio tra l'argentino e i rossoneri sembra cosa fatta, e a meno di clamorosi colpi di scena, lunedì sarà il giorno dei rituali.

Tutta da vivere invece, la trattativa Lapadula. L'Equipe, nella propria edizione odierna, parla di un incontro segreto avvenuto tra lo stesso Lapadula e il Direttore Sportivo del Marsiglia, Zubizarreta, quando quest'ultimo si era recato in Italia per chiudere l'affare Evra.

La richiesta del Milan, che però preferirebbe tenere almeno fino a giugno il calciatore - semplicemente per una questione numerica al centro dell'attacco di Montella - si aggira intorno ai 20 milioni di euro. La cifra, alta ma non impossibile per le casse marsigliesi, sembra allettare Garcia, a caccia di un calciatore che possa affiancare Gomis nel suo schema tattico.

Per il momento, quelle che arrivano dalla Francia sono solo indiscrezioni. Il Milan, a pochi giorni dalla chiusura di un mercato invernale che sta rivoluzionando il suo parco attaccanti, potrebbe cedere all'OM sono in caso di offerta irrinunciabile.