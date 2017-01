Milan, mazzata Bonaventura. Serve l'operazione, stagione a rischio

Giacomo Bonaventura, calciomercatonews.com

Giacomo Bonaventura sarà costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per risolvere il problema che lo ha costretto ad uscire durante il primo tempo della sfida persa dal Milan contro l'Udinese alla Dacia Arena. L'operazione dovrebbe avvenire nei prossimi giorni e per il centrocampista sono previsti circa quattro mesi di stop. Una pessima notizia per il Milan e per Vincenzo Montella, alle prese con una complicata rincorsa all'Europa.

Questo il comunicato ufficiale del Milan che spiega nel dettaglio la situazione: "AC Milan comunica che in seguito agli accertamenti odierni, Giacomo Bonaventura ha riportato una lesione del tendine del lungo adduttore della coscia sinistra e pertanto necessita di intervento chirurgico che sarà effettuato dal Professor Sakari Orava nei prossimi giorni." Un tipo di infortunio che necessità di un'operazione e che come detto prevede un lungo percorso di recupero. Una mazzata per il Milan e per Vincenzo Montella, alle prese con un momento difficile della propria stagione, con tre sconfitte in otto giorni e l'Europa sempre più lontana. L'allenatore rossonero fino a questo momento era riuscito in qualche modo a raccogliere buoni risultati e Bonaventura era stato uno di quei giocatori sempre impiegati, tanto in campionato quanto in Coppa Italia.

Adesso questa notizia che nessuno voleva sentire, anche se il timore e le sensazioni negative già circolavano nell'immediato dopo gara in Friuli. Bonaventura che contrasta un cross all'altezza della bandierina e si accascia a terra in apparenza senza aver subito alcun contatto fisico. Bastano un paio di replay però per capire come il problema sia muscolare e per questo forse peggiore rispetto ad una normale contusione. Montella ora è chiamato davvero ad inventarsi qualcosa per il suo centrocampo. Bonaventura è giocatore unico nella rosa milanista e le sue caratteristiche non le ha nessuno. Mezzala o esterno d'attacco, bravo nelle due fasi e in grado di dare qualità e un minimo di imprevedibilità al possesso palla rossonero. Bonaventura è stato tutto questo fino a qui, ora il Milan dovrà cercare l'Europa senza di lui.