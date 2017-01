Milan, ufficiale Ocampos

Era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità: "AC Milan comunica di aver acquisito dal Genoa a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2017, il diritto alle prestazioni sportive di Lucas Ocampos".

Con un breve comunicato, il Milan chiude con esito positivo la trattativa con il Genoa per aggiudicarsi in prestito l'ala sinistra ventiduenne, Lucas Ocampos, sbarcato in Liguria a luglio in prestito dall'Olympique Marsiglia. Una trattativa, che ha avuto qualche intoppo, da parte dei transalpini, che preferivano vederlo ancora in maglia rossoblù, sotto la guida di Juric, per poi dare il nullaosta alla cessione a titolo temporaneo, resa obbligata da parte dei rossoneri, per sopperire all'assenza a lungo termine di Giacomo Bonaventura, dovendo saltare tutta la stagione per la lesione al tendine dell'adduttore.

Fonte pianetamilan. GETTY

Ecco, che la storica amicizia tra Galliani e Preziosi porta in dote il sostituto di Jack nazionale, terzo colpo della sessione invernale di mercato, dopo gli arrivi di Deulofeu e Storari, che fanno da contraltare alle uscite di Niang e Gabriel. La formula è del prestito secco fino al 30 giugno, mentre il Genoa potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a otto milioni, se sigla sette gol, quattordici in caso di almeno dodici marcature. Attualmente, in campionato, ha disputato quattordici partite, con tre reti, contro Udinese, Lazio e Crotone, tuttavia è stato fermo nel mese di ottobre per un infortunio al ginocchio.

Un esterno offensivo, che gioca prevalentemente sull'out mancino e con la tendenza di accentrarsi e cercare la conclusione di destro, ma in grado di giocare anche sulla fascia opposta e servire in area con i cross dal fondo. Nonostante la mole fisica (alto 187 cm e pesa 84 kg) è piuttosto rapido e tecnico e può coprire la fascia in velocità, sacrificandosi in fase di ripiego. Buon dribblatore, con il 77% dei dribbling riusciti in stagione, ma in difficoltà negli uno vs uno, ha enormi potenzialità, tuttavia pecca di continuità, che gli hanno impedito di affermarsi in Ligue 1, dove ha vestito le maglie di Monaco e Marsiglia, dopo essere esploso in Argentina, con il River Plate..