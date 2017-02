Milan - Caceres, visite passate: ora si cerca l'accordo

Caceres - getty images

E' in dirittura d'arrivo la trattativa che porterebbe Martin Caceres a vestire la maglia del Milan. Dopo gli infortuni di Davide Calabria e Mattia De Sciglio, ai quali si è aggiunto quello di Luca Antonelli,a Milanello è scoppiata l'emergenza difesa. Con il mercato chiuso, Adriano Galliani ha dovuto guardare ai colpi last minute, ovvero gli svincolati. Ed ecco, negli ultimi giorni, è spuntato prepotentemente il nome dell' uruguaiano ancora senza squadra dopo aver chiuso l'esperienza con la maglia della Juventus.

Caceres è arrivato a Milano in mattinata per sostenere le visite mediche con il club rossonero presso la clinica La Madonnina. La dirigenza del Milan ha richiesto dei test fisici particolarmente probanti, visto considerando che non scende in campo dal 3 febbraio 2016. Secondo i colleghi di Milannews il difensore uruguayano ex Juve, Siviglia e Barcellona dopo bene 5 ore ha passato le visite mediche (sostenute successivamente anche a Milanello ndr) e potrà scendere in campo entro 15 giorni.

Ora manca solamente di trovare l'accordo economico. Il Milan ha offerto al giocatore 6 mesi di contratto, con l'obbligo di rinnovo annuale se il giocatore dovesse collezionare un tot di presenze (tra 5 e 8). Dal canto suo, il giocatore ha richiesto un milione e mezzo lordo.

Le due parti dovrebbero risolvere questi nodi legati al contratto, soprattutto visto che il Milan ha bisogno di un terzino, filtra ottimismo per la conclusione della trattativa. Il comunicato potrebbe arrivare domani o addirittura già in serata.

Mancano poche ore e Caceres diventerà un nuovo giocatore del Milan.