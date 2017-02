Milan - Sampdoria in diretta, Serie A 2016/17 LIVE (12.30)

Aggiorna il contenuto

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta di Milan - Sampdoria, lunch match valido per il 24esimo turno del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la gara, restate sintonizzati!

fonte foto: https://www.acmilan.com/it

Dopo il ko di Udine, il Milan ospita la Sampdoria in questo lunch match di giornata. I rossoneri dovranno cercare di riprendere la marcia dopo due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare giocate.

Un momento delicato per il Milan e non solo per i 6 punti raccolti nelle ultime 6 partite di campionato, ma anche per l'eliminazione dalla coppa Italia, e un'emergenza infortuni soprattutto in difesa dove mancheranno sia Antonelli che De Sciglio, oltre alla grana dell'infortunio di Bonaventura (stagione finita).

Un'altro impegno difficile per la Sampdoria, ma dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Roma, gli uomini di Giampaolo sperano in una nuova impresa.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Montella: "Non discuto le critiche, le accetto. Non posso farmi prendere dall'emotività generale, devo lavorare per logica. Non sono preoccupato, non è il momento più critico da quando alleno il Milan. Lo era di più all'andata nello stesso periodo perchè avevo meno certezze".

fonte foto: https://www.acmilan.com/it

Giampaolo: "La partita con il Milan è complicata perchè è una squadra forte, con un'identità forte, ha giocatori forti fra le linee. E' una squadra che ci impegnerà molto e il nostro comportamento in campo deve essere di precisione. Viviano è il titolare".

fonte foto: https://www.acmilan.com/it

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari



DIFENSORI: Abate, Calabria, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata



CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli, Sosa



ATTACCANTI: Bacca, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso

Sampdoria

Portieri: Krapikas, Puggioni, Viviano.

Difensori: Bereszynski, Dodô, Pavlovic, Regini, Silvestre, Skriniar, Tomic.

Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Cigarini, Djuricic, Fernandes, Linetty, Palombo, Praet, Torreira.

Attaccanti: Budimir, Muriel, Quagliarella, Schick.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Kucka, Paletta, Zapata, Romagnoli; Pasalic, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu

Indisponibili: Montolivo, Bonaventura, De Sciglio, Antonelli

Squalificati:

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Beresyinski, Skriniar, Silvestre, Regini; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Muriel, Quagliarella

Indisponibili: Sala, Carbonero

Squalificati:

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

118esima sfida nella massima serie tra queste due squadre: rossoneri in netto vantaggio con 61 successi a 27, 29 i pareggi. Il Milan si è aggiudicato 38 dei 58 precedenti casalinghi di Serie A contro la Samp; 10 successi esterni dei liguri e altrettanti pareggi completano il quadro.

Milan e Sampdoria si sono affrontate l'ultima volta il 16 settembre 2016 a Marassi. I rossoneri si imposero, al termine di una gara molto equilibrata, per 1-0 grazie alla rete nel finale del subentrato Carlos Bacca che, con un colpo da biliardo, riuscì a superare Viviano

fonte foto: https://www.acmilan.com/it

I rossoneri sono imbattuti da otto partite di campionato contro i blucerchiati (5 vittorie, 3 pareggi). In questo parziale, il Diavolo ha mantenuto la propria porta inviolata ben cinque volte.

La Sampdoria ha ritrovato contro la Roma il successo in Serie A che mancava da sei giornate – in questo parziale i blucerchiati avevano raccolto solo due punti.

[Fonte acmilan.com ed Opta]