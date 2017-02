Milan-Sampdoria, le formazioni ufficiali. Kucka terzino destro

Lo spogliatoio del Milan, twitter @acmilan

Tutto pronto a San Siro per la sfida delle 12.30 fra Milan e Sampdoria. I rossoneri cercano di tornare alla vittoria dopo la sconfitta di Udine contro la squadra di Delneri, mentre i ragazzi di Giampaolo provano a sfruttare l'onda lunga del successo in rimonta in casa contro un avversario di spessore come la Roma di Luciano Spalletti.

In casa Milan l'emergenza terzini si fa sentire. Abate non recupera dai problemi che lo avevano messo in dubbio nelle scorse ore, Calabria non è al meglio, Vangioni non convince fino in fondo, De Sciglio e Antonelli sono fuori causa. Emergenza totale e allora Montella sceglie di adattare due giocatori sulle corsie di difesa. A destra infatti ci sarà Kucka, mentre a sinistra giocherà Alessio Romagnoli. In mezzo al campo trova posto Bertolacci, insieme a Sosa e Pasalic, mentre in avanti arriva l'esordio dal primo minuto per Deulofeu che completa il tridente insieme a Bacca e Suso.

La formazione ufficiale del Milan, twitter @PremiumSportHD

In casa Sampdoria, invece, non ci sono grandi problemi di formazione per Marco Giampaolo che sceglie di giocare a San Siro con tanti giocatori di qualità tutti insieme. Praet farà la mezzala, Bruno Fernandes il trequartista alle spalle di due punto vere come Luis Muriel e Fabio Quagliarella. Torreira giocherà davanti alla difesa, mentre Barreto sarà chiamato a dare corsa ed equilibrio all'undici blucerchiato. In porta c'è Viviano, davanti a lui linea a 4 con Regini, Skriniar, Silvestre e Bereszynski.