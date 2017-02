Milan, Galliani e Maiorino confermano la fiducia della società a Montella

Vincenzo Montella, sampnews24.com

Un incontro, un faccia a faccia per ribadire la totale e assoluta fiducia nel lavoro che Vincenzo Montella sta portando avanti con il Milan. Adriano Galliani e Rocco Maiorino hanno voluto incontrare di persona l'attuale tecnico rossonero a Casa Milan sia per ribadire la fiducia della società nei suoi confronti sia per fare il punto della situazione dopo le quattro sconfitte consecutive raccolte fra campionato e Coppa Italia.

Il Milan è già tornato in campo per preparare il recupero contro il Bologna e dopo l'allenamento della mattina a Milanello, Montella ha raggiunto a.d. e direttore sportivo nella sede rossonera di Casa Milan. I due dirigenti, come ribadito, hanno espresso la massima fiducia nell'operato dell'allenatore del Milan. Questa squadra ha una propria identità che è stata costruita in questi mesi di lavoro e gli ultimi risultati sul campo vengono considerati un misto di sfortuna ed episodi negativi. Non si è notata una particolare involuzione della squadra a livello di gioco, anzi il Milan è forse migliorato sotto questo punto di vista, eppure nell'ultimo periodo sono stati davvero tanti i punti lasciati per strada. Se la sconfitta contro l'incredibile Napoli di Sarri di questo periodo si poteva tutto sommato prevedere, meno lo erano i k.o. contro Udinese e Sampdoria.

Galliani e Montella, acmilan.com

Senza dimenticare la situazione infortunati, con un giocatore decisivo come Bonaventura fuori fino al termine della stagione e una situazione terzini ai limiti dell'incredibile, soprattutto nella gara persa contro la squadra di Giampaolo. Avanti tutti insieme, quindi, perchè il traguardo si è allontanato, ma non in modo irrimediabile. Serve però tornare in fretta alla vittoria, magari iniziando dal recupero contro il Bologna al Dall'Ara. I rossoblu sono un'altra squadra con una voglia matta di rivincita dopo le sette reti incassate dal Napoli e scenderanno in campo con ancora più determinazione e voglia. Il Milan, però, non può permettersi altri passi falsi. Il progetto di Montella va avanti, la società, anche da parte cinese, sembra credere in lui, ma come sempre nel calcio sono i risultati a dare la spinta in più per qualsiasi tipo di traguardo da raggiungere all'interno di una stagione e di un campionato.