Bologna - Milan in diretta, Serie A 2017 LIVE (20.45)

Aggiorna il contenuto

Buona giornata cari lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla diretta della partita Bologna - Milan, in match valido per il recupero della 18esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016-2017. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live la gara, restate con noi!

Questa sera il Milan è impegnato a Bologna per recuperare la gara posticipata a causa della finale di Supercoppa italiana con la Juventus.

Bologna - Milan in diretta

I rossoneri hanno grande voglia di rivalsa: dopo tre sconfitte consecutive (4 k.o. di fila se teniamo conto anche della Coppa Italia), questa sera ci sarà bisogno di una svolta immediata per calmare le numerose critiche piovute attorno alla squadra di Montella.

metro

Sarà una gara difficile. Il Bologna, se si esclude la partita con il Napoli, ha una delle difese migliori, e anche gli uomini di Donadoni, dopo la sonora sconfitta contro gli azzurri, vorranno subito rifarsi.

getty images

Bologna - Milan sarà diretta dall'arbitro Doveri.

LE PAROLE DELLA VIGILIA Bologna - Milan

Roberto Donadoni: "Il risultato di sabato contro il Napoli è davvero maturato in un modo incredibile. Non voglio cercare troppe spiegazioni ma si sono susseguite una serie di concomitanze incredibili: una partita perfetta nella negatività".

acmilan.com

Vincenzo Montella: "Questo è il momento di dimostrare, compreso me, di possedere l'orgoglio per allenare e giocare nel Milan per il presente e per il futuro".

acmilan.com

I CONVOCATI

Bologna

Portieri: Da Costa, Ravaglia (34), Sarr.

Difensori: Gastaldello, Helander, Krafth, Maietta, Mbaye, Oikonomou, Torosidis.

Centrocampisti: Donsah, Dzemaili, Nagy, Pulgar, Rizzo, Taider, Viviani.

Attaccanti: Destro, Di Francesco, Krejci, Petkovic, Sadiq, Verdi.

Milan

PORTIERI: Donnarumma, Plizzari, Storari

DIFENSORI: Abate, Gomez, Paletta, Romagnoli, Vangioni, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bertolacci, Mati Fernandez, Honda, Kucka, Locatelli, Pasalic, Poli

ATTACCANTI: Bacca, Cutrone, Deulofeu, Lapadula, Ocampos, Suso

acmilan.com

LE PROBABILI FORMAZIONI Bologna - Milan in diretta

Bologna (4-3-3): Da Costa; Kraft, Gastaldello, Maietta, Torosidis; Dzemaili, Viviani, Donsah; Verdi, Destro, Krejci.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.

Indisponibili: Antonelli, Calabria, De Sciglio, Bonaventura, Montolivo

Squalificato: Sosa

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA

L'ultima volta che si sono affrontate Bologna e Milan risale allo scorso 7 maggio, quando al Stadio Dall'Ara decise la rete dagli undici metri di Carlos Bacca, per il definitivo 1-0 in favore dei rossoneri.

In totale sono sono 78 i precedenti giocati a Bologna. Il bilancio sorride ai rossoblu che hanno vinto in 32 occasioni, contro i 20 pareggi e i 26 successi rossoneri.

Partita AC Milan in diretta

GLI ULTIMI 5 BOLOGNA-MILAN

07/05/2016 BOLOGNA-MILAN 0-1 (BACCA)

25/09/2013 BOLOGNA-MILAN 3-3 (POLI, ROBINHO, PAZZINI, 2 Laxalt, Cristaldo)

01/09/2012 BOLOGNA-MILAN 1-3 (3 PAZZINI, Diamanti)

11/12/2011 BOLOGNA-MILAN 2-2 (SEEDORF, IBRAHIMOVIC, Di Vaio, Diamanti)

12/12/2010 BOLOGNA-MILAN 0-3 (BOATENG, ROBINHO, IBRAHIMOVIC)

Fonte statistiche: acmilan.com