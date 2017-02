Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: Montella lancia Vangioni e conferma Bacca

Google Plus

Photo by "CalcioMercato.com"

Vietato sbagliare, sia da una parte che dall'altra. Il Milan è a caccia di riscatto dopo le tre sconfitte consecutive, e non può permettersi altri passi falsi se vuole rimanere aggrappato al treno che porta all'Europa. Il Bologna, invece, gode di una buona situazione in classica, ma vuole cancellare l'umiliante 7-1 subito nell'ultimo incontro di campionato contro il Napoli.

I padroni di casa dovranno fare a meno di Mirante, Masina, e del giovane nigeriano Orji. Per Montella tante le assenze, soprattuto in difesa dove saranno assenti Antonelli, Calabria, e De Sciglio. Mentre, per quanto riguarda il centrocampo, oltre agli infortunati Bonaventura e Montolivo, bisognerà rinunciare anche allo squalificato Sosa.

In palio ci sono punti pesanti: il Milan, in caso di vittoria, ritornerebbe di gran carriera ad insidiere la zona europea, salendo a quota 40 punti e soli tre dal quarto posto occupato dalla Lazio. Il Bologna, invece, metterebbe l'ipoteca sulla salvezza, obiettivo che arriverà con largo anticipo. Il pareggio? Ai rossoneri serve a poco, ecco perchè la gara è tutta da vivere.

Di seguito ecco le formazioni ufficiali:

Bologna (4-3-3): Da Costa; Krafth, Maietta, Gastaldello, M’Baye; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Krejci, Destro, Verdi. Allenatore: Donadoni.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Vangioni; Kucka, Locatelli, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu. Allenatore: Montella