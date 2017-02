Milan, allenamento pomeridiano a Milanello. Personalizzato di scarico per Suso e Deulofeu

Gerard Deulofeu, acmilan.com

Il Milan ha iniziato a preparare la sfida contro la Lazio in programma lunedì sera all'Olimpico. Vincenzo Montella dovrà fare a meno di molti giocatori rossoneri: Antonelli, De Sciglio, Calabria, Romagnol, gli squalificati Paletta e Kucka, Bonaventura e Montolivo. Ma andiamo a leggere il report dell'allenamento pomeridiano, sotto la neve, tenutosi a Milanello.

fonte foto: acmilan.com

IL COMUNICATO

Dopo la giornata defaticante di giovedì, i rossoneri sono tornati al lavoro al Centro Sportivo di Milanello per preparare la sfida di lunedì sera contro la Lazio.

Sotto la copiosa neve caduta su Milanello, la squadra ha iniziato la seduta intorno alle 12.30 in palestra, prima di uscire sul campo centrale dove ha completato il riscaldamento con il pallone. A seguire Mister Montella ha diviso i ragazzi in due gruppi: parte tattica con focus sulla linea difensiva per i primi, torello per gli altri. Ha chiuso l'allenamento una partitella tattica.

Da segnalare il lavoro personalizzato di scarico per Abate, Deulofeu, Vangioni e Suso.